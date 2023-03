PLD teme que Abinader trate de destruirlo por supuestos actos de corrupción

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Santo Domingo, RD.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó este lunes al presidente Luis Abinader de estar detrás de la destrucción de la organización opositora para lo que se estaría apoyando de un Ministerio Público «que le pertenece».

«El presidente Luis Abinader, con ese Ministerio Público que le pertenece, se ha propuesto destruir al PLD”, expresa el comunicado leído por el secretario general de ese partido, Charles Mariotti.

«Pero le decimos a él y a todo su gobierno, en el PLD no tenemos miedo», continúa diciendo el comunicado, antes de agregar que «al PLD no lo saca nadie de las calles, pues en el PLD no tenemos miedo».

Con respecto a los acontecimientos recientes, el PLD establece que la discusión sobre inocencia o culpabilidad corresponde únicamente a la justicia.

«Nuestra única posición es y siempre ha sido el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación dominicana, en fondo y en forma, siempre respetando la dignidad de los investigados y la presunción de inocencia. Más no podemos dejar de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un Ministerio Público que está actuando como un instrumento de la reelección de Luis Abinader», añade el escrito.

Vacas sagradas

El PLD insistió en que en la justicia no puede haber «vacas sagradas», «porque todo el mundo ha visto las denuncias de escándalos de corrupción del actual gobierno, desde ministros hasta directores generales, pero al parecer estos casos no han llegado al Ministerio Público de este gobierno».

Policía lanza bombas lacrimógenas a peledeístas intentaron entrar a la fuerza al Palacio de Justicia

Expresó que «todo el país ha visto los reportajes de programas investigativos como los de Nuria Piera y Alicia Ortega, que han mostrado pruebas irrefutables del uso de recursos del Estado en la compra de alcaldes y dirigentes de otros partidos, y tampoco esto ha tenido consecuencias».

También cuestionó al Ministerio Público «y a su jefe, Luis Abinader, por qué salvo el famoso Caso 13, ¿Cuántos procesos hay abiertos y cuántos presos a pesar de que van 23 destituciones por la comisión de presuntas irregularidades y actos de corrupción?».

Tras la reunión del CP, cientos de militantes del partido morado marcharon hacia el Palacio de Justicia, donde, tras algunos de ellos mostrarse de manera desafiante, arrojando objetos a dicha sede, los agentes apostados allí se vieron en la obligación de dispersarlos con bombas lacrimógenas.