Playas Caribeñas son amenazadas e impactadas por macroalgas

Por: Elis Peralta

Hace tres años me dediqué a investigar por simple curiosidad, las playas del caribe, ¿por qué se llenan en ciertas temporadas de un alga marina llamada Sargazo?, por lo que me pregunte que es el Sargazo? Es una planta marina clasificada como macroalga, es un ecosistema en mar abierto, no daña y es refugio para tortugas, el pez dorado, el volador y otro endémico conocido como pez sargazo.

¿Mientras investigaba el origen del Sargazo me dije y de donde proviene el Sargazo? El sargazo llega del Mar del Sargazo. Dicho mar, cuyo nombre es debido a la gran cantidad de estas macroalgas, se encuentra en el Atlántico Norte y está delimitado por sus características físicas y biológicas. Está ubicado en el Triángulo de las Bermudas, o del norte del Ecuador terrestre. Los residuos orgánicos de todo tipo se convierten en nutrientes para el sargazo, que crece rápido y se duplica cada 18 días, lo que rebasa el equilibrio ecológico. El Sargazo comenzó a registrarse desde el 2013 y desde hace varios años se volvió constante en las playas del Caribe.

No se trata solo de un tema visual. El sargazo es una amenaza para la economía de los países del Caribe que, como la República Dominicana, dependen en gran medida del turismo.

¿De dónde nace el Sargazo?

El sargazo (Sargassum) es una especie de alga parda de las especies Sargassum Natans, y Sargassum Fluitans.

Estas macroalgas han habitado en las zonas tropicales del mundo desde tiempos inmemorables, solo que con el cambio climático (aumento de la temperatura de los océanos y la reducción de los vientos), el polvo del Sahara, y la cantidad de residuos orgánicos que contaminan el mar, las mismas han desarrollado una atípica reproducción. Como todos los excesos, estas cantidades atípicas de sargazo también son dañinas, en especial para el medio ambiente. Los principales efectos dañinos que genera la presencia de esta alga son:

Reducción de luz y oxígeno en los mares, lo que provoca la muerte de especies marinas.

Acidificación del agua que hace que crezcan más algas que corales.

Pérdida de pastos marinos, lo que provoca la erosión de playas.

Esta sentencia, que sale sin reparos de casi todos los que abordan la problemática, tiene una parte peor: el sargazo se mantendrá invadiendo las costas caribeñas por tiempo indefinido, la avalancha puede ser mayor cada vez y no hay formas de evitarlo a corto plazo.

“Creo que tenemos que adaptarnos a la situación, no podemos cambiarla, pues tendríamos que cambiar el Océano o el clima”, comenta Yolanda León, investigadora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) que ha dado seguimiento al tema a nivel local.

El pronóstico que hace el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de la Florida desde 2019 indica que las floraciones serían similares cada año, ya que “el mar Caribe experimenta una floración de sargazo récord y prolongada”.

¿las regiones que están siendo afectadas?

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, impacta a gran parte del Caribe en especial a la República Dominicana. Las playas de Belice, Honduras, Jamaica, Cuba, México, Barbados o islas como la de San Andrés, de Guadalupe o Martinica, entre otras, se ven afectadas por el manto de algas cada año. “Pero también han llegado grandes arribos de sargazo a la costa norte de Brasil, y hasta la de Florida”. Esta marea marrón no sólo impacta en el Caribe. Al Golfo de México llegó desde hace mucho antes, pero no en volúmenes tan altos.

¿Se puede mitigar?

Desde que el problema fue señalado por ambientalistas y hoteleros, los Gobiernos han buscado cómo limpiar sus playas afectadas para recuperar el turismo. Los recursos invertidos hasta ahora no han resultado eficientes. “Por un lado, apenas se atiende a una pequeña extensión de la costa, y no se están protegiendo ecosistemas que también se ven afectados por el sargazo, como los manglares y la selva”.