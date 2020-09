El reconocido dirigente de la filial del PRSC Miguel Durán, pidió la inmediata renuncia a la presidencia nacional del partido del ingeniero Federico Antún Batlle (Quique), acusándolo de “ineficaz” y responsable por la vergonzante derrota en las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio, en las que los reformistas solo obtuvieron el pírrico porcentaje de 1.78 de los votos.

Durán, dice que Antún y su séquito han sacrificado al partido a cambio de sus intereses particulares manteniéndolo como una humillante entelequia, que no podrá levantar el vuelo “ni con los santos espiritistas”.

Señaló que entre las negociaciones fatídicas de Atún para mantenerse en la cúpula disfrutando de canonjías y privilegios, está el apoyo que le dio al doctor Leonel Fernández, postulado por Fuerza del Pueblo (FP), por encima del consenso de las bases reformistas.

“Es penoso, vergonzante e inexplicable que un partido como el PRCS con el aval de haber construido las más obras más importantes para el país en cada uno de sus Gobiernos, haya sacado solo un porcentaje tan vergonzoso”, añadió Durán.

“Lo dirige con una ineficiencia competitiva con y hacia el sendero de la derrota sin precedentes que destruyó la esperanza y la moral de los reformistas en las elecciones del 5 de Julio pasado”, sostiene el dirigente.

“Resulta inaudito que un partido con más de medio siglo de existencia y con una impronta monumental de obras públicas hechas a lo largo y ancho del país en beneficio de todo el pueblo dominicano, sacara un 1.78 % del voto emitido por el electorado, quedando en un quinto lugar. Es algo extremadamente vergonzoso para los compatriotas y la memoria del extinto líder fundador, el doctor Balaguer”, expuso Durán.

Consideró que a pesar del tiempo que le queda a Atún Batlle, dirigiendo el partido, su renuncia es pertinente y plausible de inmediato.

“Desde el fallecimiento del líder Balaguer, la cúpula del PRSC ha perdido el contacto con el pueblo y el horizonte político de llegar al poder porque para ellos, solo prevalece la búsqueda de beneficios a través del mercadeo político y dejando atrás el social cristianismo, que es el pensamiento filosófico del partido, sin que les importe el adoctrinamiento de los correligionarios. Por ende, la nueva generación, no ve al PRSC como un ente de transformación social ni un medio de hacer carrera política, razón por la que muchos dirigentes de gran valor personal y política han desertado de nuestra fila”, precisó.

Dijo que el PRSC necesita una profilaxis profunda para llevar a cabo su renovación y ponerlo en línea con la exigencia del modernismo de la sociedad.

Enfatizó, que los analfabetos del Siglo XI no son los que no saben leer ni escribir sino los que no abren sus mentes para entender el avance de los pueblos.

“Y en ese sentido, el rumbo de la política partidista en República Dominicana ha cambiado y el político de avance ha adquirido una manera diferente de actuar en su escenario”, puntualizó.

“A nosotros, los reformistas nos ha sido de frustración muy lamentable que su alta dirección se haya quedado anquilosada por asuntos personales y los hayan sacrificado en varias campañas electorales que pudieron haberlas ganado muy fácilmente ante los malos gobiernos que hicieron el PRD con Hipólito Mejía y el PLD con Leonel Fernández y Danilo Medina”, explicó.

“La desvinculación de Quique, con la exigencia social de los sectores populares, es porque nunca le ha interesado el triunfo del partido y por eso, nunca les hizo caso a los compatriotas que deseaban llevar su candidato presidencial, auténticamente reformista y de mucha plusvalía política”, agregó.

Indicó, que los reformistas no perdonan el gravísimo error cometido por Atún, por haber negociado la candidatura presidencial del partido con Leonel Fernández, y más aún cuando se tiene bien presente las desavenencias que tuvo Balaguer con el ex mandatario del PLD.

Destacó que el reformismo es un sentimiento del balaguerismo y parte de la cultura nacional de muchísimos dominicanos que agradecen la buena gestión de los gobiernos del líder colorado.

“De verdad os digo, que un buen compatriota nunca votaría por Leonel Fernández, para ningún período presidencial a que se postule porque ha sido un promotor a carta cabal de la corrupción y el artífice número uno de la destrucción del PRSC”, advirtió Durán.

“Estamos en la era de la información abierta a través de la tecnología y redes sociales, por lo que es preciso mantener una personalidad diáfana, democrática y sobre todo hay que dejar de trabajar con la remanencia de métodos antiguos de la política, porque eso está inadecuado. Necesitamos accionar con pensamientos congruentes de acuerdo a la nueva generación”, señaló.

“La regla del liderazgo es bien clara porque cuando los líderes se hacen perder la confianza, el respeto y la credibilidad, pierden el control de la masa, así que, no importa su imposición a la misma. Y cuando eso sucede, lo mejor que deben hacer es moverse de su lugar voluntariamente ya que el cacicazgo impuesto arbitrariamente no trabaja”, sostiene Durán.

“Si queremos un PRSC con opción de poder, hay que identificarlo con el clamor de la mayoría y abrir sus puertas y ventanas a los jóvenes de ambos géneros para que se empoderen de su dirección a todo nivel, o de lo contrario, terminaremos en desaparecer por completo como organización política”, advierte.

Aclaró que no es porque el PRSC no tenga seguidores ni simpatizantes para haber perdido pobremente las elecciones, porque sí los hay y muchos, pero no están en condiciones de seguir siendo bisagra para dejarse llevar como vacas al matadero en cada elección.

“Somos un partido gigante que aun mora en la mente y el corazón del pueblo. El problema no es el partido, el problema es Quique, que ha dirigido al PRSC con actitudes tan equivocadas que ya lo tienen como dinosaurio en extinción”, dijo.

“Aparte de llevar el partido a la mínima expresión popular, ha invalidado también su emblema Ni Injusticia ni Privilegios, porque para él, esas cosas son desfasadas como lo es también el símbolo original que desde su fundación siempre ha sido un gallo de pura pelea, pero que caprichosamente lo ha convertido en un pato de alas cortas y de laguna turbia”, manifestó Durán.

“¿Qué más le puede hacer falta a Quique Atún para terminar con la existencia del PRSC, fusionarlo con la Fuerza del Pueblo que dirige el Leonel, que es lo que se está murmurando como un secreto a voces, y de ser así, eso no va a suceder porque la familia reformista le hará frente tajantemente porque el PRSC es un legado dejado por Balaguer a la sociedad dominicana”, agregó.

Se unió a las denuncias de otros dirigentes de que el PRSC no tiene locales para sus encuentros y reuniones de trabajos en muchos lugares del país, como tampoco lo hay en Nueva York, desde hace una década, y ante tal situación, Quique se hace el ciego, sordo y mudo.

Dijo que a Atún no le importa para nada el buen funcionamiento de partido, incluso hay muchos directorios sin titulares y la matrícula de delegados, es la misma de todos los tiempos.

“Lo que indica que no hay manera de cambiar el norte del partido, a menos que no sea con su renuncia que es lo que los reformistas despiertos esperan para dejar de ser anclas sumergidas en el océano de la política de Quique”, sostuvo.

Durán, manifestó estar del lado de la base del Partido a nivel nacional e internacional, así como de los dirigentes medios que exigen transparencia, ética, dinamismo y orden en sus distintos órganos directivos.

También dijo que se hace eco del disgusto que tienen ex candidatos a diputados y senadores que representaron al PRSC en la pasada elección y quienes por no haber recibido el apoyo moral de Quique, y el soporte económico correcto como lo establece la ley de partidos, perdieron en la contienda electoral.

Exhortó categóricamente a Atún, que se retire con gallardía y la honra que caracteriza a los verdaderos perdedores que es la vergüenza, ya que en sus manos el PRSC no volverá a levantar vuelo ni con los santos espiritistas.

Por Miguel Cruz Tejada