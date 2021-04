Familiares de la pareja cristiana que resultó muerta a tiros a manos de agentes policiales piden que sea investigado y enjuiciado el coronel César Maríñez Lora, quien al momento del hecho comandaba la dotación policial de Villa Altagracia, provincia donde ocurrió el crimen el pasado martes 30 de marzo.

Lo mismo piden los familiares de los agentes acusados de acribillar a la pareja, quienes aseguran que sus parientes recibieron órdenes superiores.

Divididos en dos grupos, tanto los allegados a las víctimas, como a los victimarios, se apostaron en la parte frontal del Palacio de Justicia de Villa Altagracia, donde la mañana de este martes se conoce medida de coerción en contra de los seis miembros de la Policía Nacional involucrados en el caso.

“Pedimos que se investigue bien el caso y que caigan todos los culpables, que no son todos los que están y faltan más y todo el mundo saben los que faltan, porque todavía no se ha visto de quién recibieron órdenes. ¿Quién dio la orden? Porque ellos no se mandan solos. La realidad es que tienen que seguir investigando más, caiga quien caiga”, declaró con voz enérgica Jazmin Reyes, tía de Joel Eusebio Díaz Ferrer, ultimado junto a su esposa, Eliza Muñoz Marte.

De su lado, la madrastra del fallecido, también pide una investigación amplia sobre lo ocurrido, haciendo referencia a que a los agentes actuantes le dieron órdenes. “No puede ser que por una pasola me hayan quitado a mi hijo. Pedimos justicia, que se esclarezca”, dijo Sandra Reyes Guerrero.

“Quien dio la orden es el que tiene que estar aquí y no lo está. Él es el responsable. La primera persona que debieron detener fue a él, pero yo le pido a Dios, que todo lo ve, que se haga justicia y que le dé lo de él”, dijo a Diario Libre la tía de uno de los policías enjuiciados, mientras un grupo gritaba a coro: “Que traigan a Maríñez”.

En el mismo orden se pronunció Miguelina Doñé, abuela del raso Anthony Castro Pérez. “Mi nieto hizo eso porque lo mandaron. Si a ellos no lo mandan, no lo hacen”, dijo la señora, que portaba una foto de su pariente, quien asegura nunca se había visto envuelto en ningún acto delincuencial durante su carrera.

Mientras que un familiar del segundo teniente Victorino Reyes Navarro le hizo un llamado directo al coronel Maríñez para que “venga a representar a su ejército, porque él fue que mandó y el que manda es responsable”.

El hombre asegura que lo cometido por los seis agentes “es un crimen institucional”.

“Queremos a Mariñez, que sea responsable. Le pedimos perdón a la familia (de los fallecidos), sabemos que fue un error, pero son gente de trabajo, que estaban cumpliendo órdenes”.Sobre el crimen

Según el expediente de solicitud de medida de coerción, los agentes acribillaron a la pareja con armas de alto calibre, sin darle oportunidad de detenerse, de hacer contacto visual ni de identificarse en un retén improvisado que pusieron en el kilómetro 45 de la autopista Duarte, el pasado martes 30 de marzo.

Al vehículo en que se transportaban las víctimas junto a otras dos personas, que sobrevivieron, los agentes hicieron 32 disparos, según el expediente.

La muerte de la pareja ha consternado al pueblo dominicano, que, al igual que los familiares de las víctimas, clama por justicia.

Los policías involucrados son: el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norkys Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solís. El Ministerio de Interior y Policía dispuso la suspensión y sustitución del coronel César Maríñez Lora.