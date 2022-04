Santiago.- Domingo Ureña, Coordinador del MovimientoCívico Santiago Puede, pide a la ciudadanía reflexionareste 24 de abril, día nacional de los ayuntamientos, ysolicitar a los órganos de control una auditoria paratransparentar los gastos de las 158 alcaldías y 234 distritosmunicipales, ya que la mayoría de ellos manejan esasinstituciones como negocio privado y no como unainstitución que debe velar por la calidad de vida de laspersonas que viven en cada una de esos municipios,violando la ley 176-07 por el cual se rigen.Hace falta un cambio de actitud en los hombres y mujeresque desde los ayuntamientos dirigen los destinos de laciudad. Hoy ellos son el producto de una contiendaelectoral y fueron elegidos para solucionar los problemas ynecesidades de las comunidades, olvidándose la mayoríade ese compromiso de campaña. Si los alcaldes, ydirectores municipales asumieran la ley 176-07 comoherramienta para transparentar su gestión, entenderán quees un paso gigantesco hacia el camino a un cambio decultura de los gobiernos locales, teniendo como aliados lascomunidades y comunitarios. Domingo Ureña, ex regidor manifiesta que losincumplimientos y la dejadez de crear espacio a laparticipación ciudadana en los gobiernos locales. Siendoesta dejadez el talón de aquiles de los alcaldes y directoresmunicipales, Como ejemplo tenemos que muy pocosAlcaldes cumplen con el artículo 21 de del presupuestomunicipal. La ley enumera la calidad de los gastos, y comose deben utilizar mandando a cumplir con todas laspartidas expresada en dicha ley. Como el presupuestoParticipativo, los órganos de control municipal, el consejoeconómico y social, Comité de Seguimiento y el ConsejosComunitarios. Es lamentable que los consejos de regidores no asuman surol de fiscalizadores y normativos, dejando que lasactuaciones de los alcaldes asuman la responsabilidad que

tienen ellos y que la ley y la constitución le otorgan. Elartículo 201 de la constitución dice, “El gobierno del DistritoNacional y el de los municipios estarán cada uno a cargodel ayuntamiento, constituido por dos órganoscomplementarios entre sí, el Concejo de Regidores y laAlcaldía” el artículo 52 de la ley 176-07 habla de que elconcejo municipal es el órgano colegiado del ayuntamiento,su rol es estrictamente normativo y de fiscalizador.Más del 80% de los alcaldes y directores de distritos violanlas leyes que regulan el manejo y reglamentación de losrecursos y sus funciones. Estas leyes son 176-07 delDistrito Nacional y los Municipios, el cual muchos de ellos niconocen el artículo 60 de sus deberes. Ley 166-03 deAsignación de los Recursos a los Ayuntamientos, Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes,Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de Ley449-06.Además la Ley No. 170-07 que instituye el Sistema dePresupuesto Participativo y la No. 10-07 que instituye elSistema Nacional de Control Interno y de la ContraloríaGeneral de la Republica. Lo penoso es, que estas últimasleyes tienen en sus artículos régimen de consecuencia porlo que la ciudadanía solo debes denunciar las violacionesque realizan los ejecutivos municipales y poner en marchauna acción contra ellos.