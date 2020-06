En uno de los viajes que hacíamos a los campos de entrenamientos en La Florida, comentaba Bienvenido Rojas que en el Centro Olímpico pusieron un letrero que decía: El deporte no está en crisis, rescatémoslo.

*

Una contradicción, porque si no está en crisis ¿de qué lo vamos a rescatar?

*

La semana pasada el presidente de los Tigres del Licey, Monchín Pichardo, hijo, anunció varios recortes en el equipo.

*

Los Tigres no harán la Liga Paralela, ni el Campamento y reducirán los coaches de 22 a 9.

*

También, hizo el pírrico anuncio de que se suspendía un anuncio que tenía Tomás Troncoso en el programa de radio.

*

Con ese “dineral” que se paga en la radio y un anuncio de antaño, pero Monchín insistió que el equipo no está en crisis económicas.

*

De inmediato me acordé de una plena boricua que se llama “Monchín del Alma” y que hizo famosa Ángel Luis Torruellas.

*

Monchín del Alma/las cosas no están buenas/y cada día poniéndose peor/las mujeres muriéndose de hambre/ y los hombres hartándose de ron.

*

Esta plena se inspiró en Vicente García Pérez, apodado Monchín del Alma y quien fue uno de los pocos sobrevivientes de una epidemia bubónica en 1912, entre Aguadilla y Peñuela.

*

Monchín del Alma perdió la parte frontal de su rostro y usaba un velo para cubrirse y solo lo mostraba por paga, 5 centavos.

*

Pero sin irnos tan lejos, Troncoso puede aplicar un merengue de Eladio Romero Santos, que se titula “Compadre Monchín.

*

Compadre Monchín/así son las cosas/si una no me quiere/me quiere la otra/si una no me mima/me mima la otra.

*

SQUEEZE PLAY: “En lo amargo está lo bueno y en lo más dulce el veneno”…Asamblea en la Federación Dominicana de Fútbol a las 9:00 de la mañana…Asamblea en las Águilas Cibaeñas a las 11:00 de la mañana…Eso indica que una lleva desayuno y la otra almuerzo…Cuál será el primer decreto del presidente electo en las Águilas?…Que no venga como Monchín…Ni Juan Francisco se le salvó al doctor de la bata azul…Si Radhamés Bonilla y Gustavo Suriel piden gorras de los Tigres, los pondrán a recesar como fanáticos…Héctor Cepín quiere a Chilote Llenas para asegurar su gorra desde los entrenamientos…Héctor Cruz bateó bola suave ayer en su programa la Semana Deportiva…!Qué fácil es entrevistar a Stanley Javier!…Naturalmente, hay que tener preguntas que hacer…El Barcelona y Mallorca estaban jugando sin público y se tiró una fanático a la cancha…Llegaría desde los cielos en paracaídas…Me dijo Leo Sánchez que Paolo Modolo está triste porque la Juventus no pudo anotar goles contra el Milan…Fue un empate a cero, pero eso se combinó con la goleada del Barcelona 4-0…Aunque sean ligas diferentes a Paolo le duele ese gol de Messi…Una de las cosas que Fedofutbol tiene que actualizar son las estadísticas…Es más fácil encontrar una aguja en un pajar que las estadísticas de la Liga Dominicana de Fútbol…Hasta después de las elecciones voy a ver la misa de los domingos por Caracol desde Colombia…Ahí te dedican el tiempo a explicar el evangelio…En las iglesias dominicanas hablan más de política que del evangelio…Parece que los políticos les dejan más beneficios que Jesucristo…Ahuyentando gente…Ayer ni los Emaús aparecían…Algunos leerán mi decisión y dirán ¿y qué? Pero es mi decisión…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que de acuerdo a Dante los glotones están en el tercer cielo…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez