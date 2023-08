What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

A propósito del tema de la testosterona, que afecta a Fiordaliza Cofil, Guillermo Saleta sacude el pasado y nos recuerda un hecho parecido, que sucedió hace 49 años.

“Cuando el caso de Zeneida de la Cruz (XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo, 1974), existía un reglamento de la Federación Internacional que establecía los niveles máximos de testosterona permitidos para poder competir en eventos femeninos.

Se llegó a la exageración de entender a la dama que estuviera por encima de ese nivel como varón, con toda esa secuela de estigmatización.

Esa regla fue eliminada posteriormente y todavía hoy no se ha podido comprobar científicamente (eso dicen los cables internacionales) que eso es una ventaja, una trampa, sobre todo porque se trata de producción NATURAL, orgánica de testosterona, no de una adicionarla al cuerpo desde afuera, por lo que además es violación de derechos de esas atletas.

Ahora, nuevamente, están tomando las pruebas. Lo fundamental debería ser el establecimiento de que es una producción NATURAL de esa hormona y no una trampa.

Todos los seres humanos, hombres y mujeres, atletas o no, producimos esta testosterona y los niveles de ella en todos los organismos no son los mismos, no son parejos, independientemente de los límites, y eso no implica que el que tenga menos es más débil y el que tenga más es superior.

Supongamos que una dama (o un hombre) tiene un nivel bajo de testosterona y otra tiene un nivel alto pero dentro del límite máximo, entonces habría que considerar que aunque no violan el límite legal, NO ESTÁN PAREJAS y por tanto no sería justo, que es lo que supuestamente se busca con esta reglamentación. Me parece muy relativo todo este asunto.

En 1974 yo estaba en la Villa Centroamericana y del Caribe (estaba allí desde diciembre del 1973 con la villa a medio terminar) y vi el momento en que Zeneida (con quien compartí tiempo de ocio allí) salía de la villa por instrucciones recibidas, luego de llorar desconsoladamente junto a sus amigos dentro y ver como las cámaras de los medios de comunicación la esperaban afuera para poner esa desagradable situación en las primeras planas de los periódicos del día siguiente provocando la pérdida de la primera medalla dominicana y ocasionando la estigmatización y la vergüenza de una joven que no tenía la culpa de que su organismo produjera testosterona en niveles más altos que otras, como tampoco tendría la culpa de si orinaba más cantidad que otra porque su vejiga era más grande.

En mis recuerdos deportivos ese episodio es uno de los más tristes, doloroso e indignante que me haya tocado vivir. Mil perdones por lo extenso. Abrazos”.

