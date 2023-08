Pica y se Extiende 

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

(1 de 2)

El viernes, en una época inusual porque no hay béisbol, llegamos al estadio Cibao cerca de las 3:00 de la tarde.

*

Teníamos información de que William Castro iba a visitar a Papi Bisonó y desde que entramos, Simón nos dijo que estaban por el Grand Stand.

*

Subimos y allí estaban caminando delante de nosotros, William acortaba el paso para ir al mismo ritmo del octogenario Papi, a quien considera su segundo padre, después de Juan Isidro Castro.

*

Se sentaron a contemplar el terreno y traer un cúmulo de recuerdos, uno como exitoso presidente de las Águilas Cibaeñas y otro como lanzador.

*

¡Soy aguilucho mil por mil! Dijo William Castro, quien fue a visitar a Papi Bisonó, quien lo ayudó desde jovencito cuando vivía en Navarrete.

*

En las espaldas de William y Papi se podían leer los números retirados de varios jugadores de las Águilas, pero el 35 no está.

*

Ese número fue el que identificó a Castro con la camiseta amarilla de los aguiluchos, la cual vistió del 1971 hasta 1983.

*

William no opinó sobre el número, pero Papi sostuvo que había que inmortalizar el número 35.

*

Un dolorcito de William, fue que en 1983/84 fue enviado a los Azucareros del Este, lanzó solo un año y se retiró.

*

Aunque William se destacó como un gran relevista, recordamos cuando Al Widmar lo puso abrir con las Águilas y fue criticado, pero luego Castro abrió 9 juegos en Grandes Ligas.

*

William Castro recuerda que la primera vez que salió en la televisión, fue cuando Papi Bisonó trajo a Fellé Delgado para firmarlo.

*

El bono de la firma que se produjo el 24 de octubre de 1970, fue de US$8,000.00 una súper cantidad para ese tiempo.

*

En la siguiente entrega, trataremos de algunas hazañas realizada por Bill Castro, como lo llaman los gringos, en Grandes Ligas.

*

SQUEEZE PLAY: En judo te rindes golpeando el tatami, en boxeo tirando la toalla…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Lo de Guillermo Ottenwalder si es una renuncia…Las otras no son renuncias, son salvoconductos…Hace un tiempo recomendé a Rubén García, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, que se leyera el “librito”, no escrito de Tito Pereyra…Veíamos venir lo que está pasando…Las renuncias de Ramón Hipólito Mejía y Manuel Estrella son golpes duros para las Selecciones de Fútbol…Felicitamos a los veganos por el triunfo de los reales…Una final increíble, siete partidos y nadie ganó de visitante…Como la Liga Nacional de Baloncesto cambió para Superliga, los Reales son los primeros campeones…Si gana el Atlético Vega Real en el fútbol completan el doblete…Mario De Jesús quiere hacer una caravana en bicicletas para celebrar el triunfo…Lo que hizo la Asociación de Boxeo de Santiago con el Torneo Vacacional, no tiene precedentes…Más de 10 carteleras, todas de más de 30 peleas…Eso se llama fomentar el deporte, cualquiera que sea la disciplina, en las bases…Bien por Miguel Martínez y su tropa…Estuvimos el sábado en el Club Rubén Espino y pudimos comprobar personalmente…Aunque no vimos a Freddy Báez, del Banco de Sangre Esparta…Saludamos a Héctor Julio Ávila, quien fuera tremendo boxeador…un buen cátcher de la pelota amateur fue el Chino Severino…¿Por dónde andará?…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el Día de los Trabajadores en Estados Unidos se celebra en Septiembre y no en mayo…Por hoy, out 27.