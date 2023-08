What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La poderosa recta de Nolan Ryan golpeó a 158 bateadores durante su estadía en Grandes Ligas.

*

El último pelotazo del Expreso, se produjo el 4 de agosto de 1993, es decir, que este viernes se cumplen 30 años.

*

La víctima fue Robin Ventura, del más famoso de los “deadball” de Ryan, por lo que sucedió después.

*

En ese momento, Ryan, de los Rangers de Texas, tenía 46 años y Ventura de los Yankees de Nueva York 26.

*

Dos décadas llevaba Ryan a Ventura, quien luego de sentir el impacto de la pelota, dejó caer el bate, arrojó su casco al suelo y fue en dirección al montículo.

*

Ryan lo esperó como Batman a Robin y le echó una llave, parecida la “Polémica” que aplicaba Jack Veneno en el cuello.

*

Silvio Paulino se hubiese dado gusto narrando aquella pelea: ¡Le paga, le pega, le pega!

*

El receptor Iván Rodríguez trataba de separarlos en lo que llegaba la ayuda de los demás, pero no era fácil.

*

Ese mismo año, 1993, Nolan Ryan se retiró del béisbol, dejando un arsenal de récords, que lo llevaron derechito al Salón de la Fama de Cooperstown.

*

Nolan Ryan fue firmado en 1965 por los Mets de Nueva York y solo un año más tarde, en 1966 ya estaba en Grandes Ligas.

*

Su marca de ganados y perdidos fue de 324-292, con efectividad de 3,19 y abanicó 5,714 rivales.

*

En 1973 tiró dos no hitters, en el 74, 75, 81, 90 y 91 lanzó un, no hits, en cada campaña, para totalizar siete en su carrera.

*

Cuando Nolan Ryan debutó en la Secundaria, al primer bateador le rompió un brazo de un pelotazo, al segundo le volvió el casco migajas y el tercero se negaba a batear.

*

Cuando finalmente lo convencieron, el joven hizo tres swings corriendo y se ponchó, pero se fue feliz al dogout, porque no había sido golpeado.

*

SQUEEZE PLAY: “La bola entró”, frase que popularizó el tenista John McEnroe…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Me escribe mi comadre Rosa Fenton desde Brooklyn para decirme que es un hecho el retiro de Bartolo Colón el 17 de septiembre…Será domingo a la 1:40 de la tarde Mets de New York contra Rojos de Cincinnati…Incluso, me dice Fenton, que ya se han hecho miles de camiseta que dicen “Big Sexy”, que es el apodo de Bartolo…Incluso, se anunció que regalaran a los primeros 1,500 que lleguen al City Field, pero por la demanda están considerando aumentar el número a regalar…Somos partidarios de que mientras los equipos de Grandes Ligas lo mantengan activo $$$, que siga…No retiramos a nadie de su trabajo, porque no tenemos empresas para emplearlo…Lo mismo opina Pichí Almonte sobre Bartolo Colón…Cualquier entradita extra, dan para comprar tierra en el Copey, Altamira…Nuestras condolencias para el deportista César Saint-Hilaire, por el fallecimiento de su padre, el doctor César Saint-Hilaire…Llegó Franklyn Peralta con los dólares que envió Lupe Álvarez a Radhamés Báez…De 500 entregó 200, es decir, tumbaron el Animal…Y la mujer del colmado le quitó 100…El ingeniero Pichardo Mencía, asegura que dos árbitros es poco para un juego de béisbol amateur, que deben ser tres…Por 7 igual a 21…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, San Lino es sucesor de Pedro, por tanto, el segundo Papa…Por hoy, out 27.