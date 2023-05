What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

En la década de 1970, uno escuchaba en Santiago a Oscar Polanco hablar de fútbol y pensaba que estaba de remate.

*

En la capital, era un deporte que apreciaban Félix Disla Gómez y Jorge Rolando Bauger.

*

A Bauger mucho lo entendían porque venía de un país futbolero como Argentina.

*

Pero, al igual que a Oscar Polanco en Santiago a Disla Gómez se le veía como un soñador en la capital.

*

El auge que vive el fútbol en la República Dominicana le ha dado la razón y ellos son partes de la cimiento del florecido balompié.

*

El fútbol tiene muy buenos narradores y comentaristas, que no voy a enumerar por el peligro de cometer omisiones involuntarias.

*

Pero, así como tenemos el más exitoso de los clubes de la Liga Dominicana de Fútbol, en el Cibao FC, adolecemos de narradores en Santiago.

*

Tenemos luminarias de la narración y los comentarios en los deportes de la “B” béisbol, baloncesto y boxeo.

*

Pero, estamos huérfanos en otras disciplinas, aunque las mencionadas, son por lo regular las que se transmiten.

*

Aquí vino con muchos conocimientos de fútbol, hace unos años, Ernesto Devarez, pero su estadía fue efímera y regresó al extranjero.

*

Hay un narrador catalán de fútbol, llamado Miguel Ángel Román, que él describe como comenzó esa labor hace 25 años.

*

Incluso, publicó la libreta escrita a mano, donde hizo sus primeros apuntes y la vamos a compartir con una introducción suya, por si algún colega se anima.

*

“Cuando empecé a narrar, en 1999, nunca lo había hecho. Para preparar los primeros partidos, escuché la radio y la TV y apunté el vocabulario mínimo para afrontar una retransmisión. Ordenando armarios, he encontrado la libreta en la que apunté las primeras palabras”, Miguel Ángel Román.

*

