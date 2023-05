What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El pasado domingo se celebró el día de San Isidro el Labrador y Facebook publicó que Isidro Paulino estaba de cumpleaños.

*

Que este destacado exatleta estuviera de cumpleaños el día de su onomástico no es raro.

*

Pero, había algo extraño y fuera del encuadre, dice que Isidro, conocido como “el Patú”, cumplió 108 años.

*

Apelé a mi “Wikipedia” de béisbol aficionado, Eduardo Núñez, quien me aseguró que fueron 82 años que cumplió.

*

Ya me extrañaba, porque aunque vive mayormente en Nueva York, a veces lo veo por Villa Progreso, fornido, derechito y en salud.

*

Pero, Eduardo me dijo que vivía relajando y probablemente fuera una de esas bromas del gigante lanzador.

*

Eso me lleva a una expresión que tiene Isidro en su perfil, dice que trabaja en la fábrica de Medias: Media hora aquí y Media hora allí.

*

No vi a Isidro jugar béisbol, pero si como lanzador molinete, donde era un piedra y difícil de batear.

*

Tanto así, que en varios artículos se habla de que Isidro debe ser inmortal del deporte dominicano.

*

Eduardo me confirmó que fue buen pelotero en la amateur y hasta una alineación me envió, asegurando que era nativo del sector el Maco en el centro de la ciudad.

*

Isidro Paulino jugó para Freddy Toribio, así como el municipio de Tamboril, donde se desempeña en primera base y era cuarto bate.

*

En 1969, actuó con el equipo Victorina y ahí va la alineación: Rafael Sánchez (CF), Anguilla Ramos (2B), Príamo Cruz (RF), Isidro Paulino (1B), Sixto Torres (LF), Rafael Montes de Oca (SS), Silvestre Rubio (C) y Eladio Frías (3B).

*

Los dos lanzadores estelares eran, siempre de acuerdo a Eduardo Núñez, Carlos Borromé y Raúl Grisanty, el mismo que canta.

*

SQUEEZE PLAY: Cuando Isidro el Labrador regresaba de su trabajo, la gente le preguntaba, Isidro ¿Cómo te fue? El contestaba, “Aré lo que pude”…¿Falta mucho para el 27 de febrero…Pedro Strop y Robel García hicieron su debut en México…¿Qué pasa con los Metros?…Vamos arreglar esos vagones…En Venezuela se está jugando la Liga Mayor de Béisbol Profesional…Varios dominicanos están por allí, incluyendo a José Offerman, quien está dirigiendo a los Delfines de la Guaira…Tienen a Raúl Valdés, Michael De León, Omar Díaz, Webster Rivas y Engel Beltré…Los Caciques tienen a Rhiner Cruz, Edua López, Richelson Peña, Dennicher Carrasco y Andy Vásquez…Los Centauros tienen Claudio Custodio y Frank Garcés, Roberto Caro y Adrian Valerio…En roster con los Guerreros de Lara figuran, Samuel Burgos, Gerson Garabito, Porfirio López, Sandber Pimentel y Moisés Sierra…Los Líderes de Miranda, tienen a Wilkin Estévez, Héctor Yan, Alfredo Reyes y Sabriel Polanco…Marineros de Carabobo a González Germen y Yaramil Hiraldo…Samanes de Aragua no tienen quisqueyanos…Senadores de Caracas a Jumbo Díaz, Euclides Leyer, Keury De la Cruz, Jordany Valdespin y Seuly Matías…Son 8 equipos… ¿Afectará la Liga de Verano?…Y hacen hincapié en que la entrada es gratis…Cibao FC va como la espuma, ¡Pa’ arriba!…Número 84 entre los clubes de Concacaf…Que son 184 donde la mayoría son centenarios…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, “hic et nunc” es una alocución latina que significa “Aquí y Ahora”…Por hoy, out 27.