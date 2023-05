What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Una de las camisetas más populares en el fútbol mundial, es la “Verdeamarela” que identifica la selección de Brasil.

*

Pero hasta el Mundial de 1950 en su propia nación, los brasileños vestían con uniformes blancos.

*

Pero, ¿Por qué cogieron odio a ese color? El cual jamás han utilizado en las selecciones de los pentacampeones.

*

El 16 de julio de 1950, se jugó en el estadio Maracaná, el partido final de la Copa del Mundo entre Uruguay y el ampliamente favorito Brasil.

*

El primer tiempo se jugó sin goles, pero los dueños de la casa anotaron al minuto 2 de la segunda mitad por medio de Fraca y el Maracaná se quería caer.

*

En el minuto 21 Juan Alberto Schiaffino puso el 1-1 y en el 34 Alcides Ghiggia marcó la diferencia para el triunfo de Uruguay 2-1, silenciando a más de 200 mil espectadores.

*

Es lo que se conoce como el “Maracanazo” y hasta ese fatídico día, los brasileños salieron a la cancha vestidos de blanco.

*

El periodista Aldyr García diseño el uniforme que viste el equipo hasta ahora, donde dominan los colores amarillo y verde y que se conoce como “Verdeamarela”.

*

Los aficionados de Brasil se refieren como “La Maldita Camiseta Blanca” y aman la canariña creada por García.

*

Después del “Maracanazo” Brasil volvió a perder en Suiza 1954, pero fueron campeones en 1958, en el 62, 70, 94 y 2002.

*

En el sazonado 1950 Brasil fue subcampeón, igual que en 1998, siendo la única selección que ha estado en todas las Copas.

*

Los éxitos han llegado a los brasileños con la vestimenta creada por el periodista Aldyr García y no por un diseñado famoso de los tantos que tiene Brasil (Carlos Miele, Patricia Viera o Isabela Capeto).

*

