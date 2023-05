What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Incontables son los humanos que han tarareado con David Bisbal su conocido tema Bulería, que lanzara en el 204.

*

David nació como artista en 2001 en Operación Triunfo, pero la introducción es para caer en su padre José Bisbal.

*

El padre del artista, también fue un aficionado al canto, pero donde se dio conocer fue como un gran boxeador.

*

Pepe Bisbal como lo podaban, realizó cerca de 100 combates como profesional, exactamente 98 peleas.

*

Es definido como un estilista fino del ring, que no buscaba el nocaut, sino pegar, que no le pegaran y como boxeador tenía el apelativo de “La Ardilla con Guantes”.

*

De esos 98 pleitos que tuvo sobre el ensogado, ganó 52, perdió 36 y empató 5 veces.

*

Bisbal fue campeón de España en los pesos gallo y en pluma y estuvo rankeado noveno en Europa.

*

Sus peleas fueron mayormente en Europa, España, Suiza, Italia, Suecia y Dinamarca. También en Brasil enfrentó al gran Eder Jofre.

*

El padre de David se le considera el primer español que peleó fuera de su casa y lo hizo en Estados Unidos contra José Luis Pimentel, con quien empató.

*

También, peleó en México, donde el 23 de febrero de 1969, fue noqueado por Rubén “El Puás” Olivares.

*

Otros rivales de Bisbal fueron, José Legra, Luis Aisa, Howard Winstone y otros que brillaron en la disciplina de los puños enguantados.

*

En la actualidad, quien fuera un gran púgil de España, don José “Pepe” Bisbal tiene 81 años de edad.

*

La tristeza invade a David Bisbal y su Bulería se ha apagado, porque su padre y su ídolo, ya no lo conoce.

*

SQUEEZE PLAY: “El Estado soy yo”, Luis XIV…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…La madre de David Bisbal se llama María y el padre José…Prioridad en los arreglos del estadio Cibao, las luces…Y el Palco de Prensa diría Américo Cabrera…La legión cubana…Aunque dijimos que es casi seguro que Roenis Elías no repita con las Águilas, hay algunos cubanos en el radar…Yadir Drake jardinero que juega con Leones de Yucatán en México…Rangel Ravelo, conocido inicialista…Yanquiel Hernández, prospecto cubano que está en República Dominicana…Y ahí está Yuniesky Maya…Viene un cerrador de Colombia…Aunque Rodrigo Benoit se ha convertido en un dominante cerrador en México…Fue el mejor en las primeras dos semanas salvando 5 de 5 y preservando una ventaja de 11-7 cuando atacaban los relevistas, no salvó, pero preservó…Juan Guerrero campeón con GUG en 2022…Subcampeón con Plaza Valerio en 2023…Campeón con Correcaminos en Puerto Plata…Es, el refuerzo de refuerzos…El inolvidable Héctor “Bullo” Steffani, tenía un programa después de los juegos de las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao…El programa se llamaba “Hablando de Pelota con Bullo”…Creo que se hacía en el Restaurant La Lata…Bullo trataba muchos temas en el espacio, donde se hacían muchas rifas al público y era un lleno…El Valito decía: “En Hablando de Pelota con Bullo, de lo que menos se habla es de pelota…El sábado, por culpa del Pachá, confirme, que en el programa Abasaca TV de lo que menos se habla es de baloncesto…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, esta frase de Paracelso: “ La diferencia entre un veneno y una medicina es la dosis”…Por hoy, out 27.