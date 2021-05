2 de 2

Quedamos en que me entero al día siguiente, lunes 24 de abril de 1988, que Haty Pérez estaba preso y acusado de haber lanzado la bomba en el Palacio de los Deportes.

En mi cabeza daba vueltas aquella expresión de Juan Pablo Duarte: “Sed justos lo primero, si queréis ser felices”.

Al día siguiente publiqué en la columna, que se llamaba La Pelota es Redonda…Cito: “Si Haty Pérez tiró la bomba, yo le ayude a tirarla”.

El fiscal de Santiago era el licenciado Ignacio Rodríguez, un expelotero amateur, bateador zurdo con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y quien era una máquina de dar hits.

Cuando leyó la columna, el magistrado me mandó a llamar para que pasara por su despacho.

Tempranito me presenté, todavía no estaba el nuevo Palacio de Justicia, sino que era en la San Luis esquina 16 de agosto.

El licenciado Rodríguez, con una secretaria que escribía en una maquinilla, me preguntó ¿por qué yo afirmaba que no había sido Haty, con la contundencia de que si fue él, yo le ayude?

Le expliqué que Haty Pérez era un joven de Pueblo Nuevo y fanático del equipo de baloncesto de ese barrio.

Que Pueblo Nuevo había jugado y había ganado por lo que Haty ni ningún seguidor de ese equipo, tenía motivo para hacer ese reprochable acto.

También le conté, que Haty estaba hablando conmigo cuando tiraron el artefacto y que se había acercado a mí, para invitarme a la celebración.

El magistrado y deportista me dijo: “Tiene lógica tu explicación, es inocente y lo voy a soltar”.

Entonces, abrió una gaveta y sacó una foto que había sido tomada en el escenario, al parece momento antes, me señaló una persona con el lapicero y me preguntó si lo conocía, a lo que respondí afirmativamente.

Luego me preguntó si sabía su nombre y volví a responder afirmativamente y luego que si tenía un apodo, cuando lo dije, la secretaria estalló en risas.

Entonces le dijo, magistrado yo sé que Haty no la tiró, pero no sé quien la tiró, porque yo no había visto nada. Fin o como en el cine “The end”.

SQUEEZE PLAY: Quien es rey nunca pierde su majestad…Agradezco a Martín Lajara quien me aportó algunos datos de los juegos…Por ejemplo, cuando se reanudó el partido, Sameji le ganó al GUG y lo eliminó…Luego Pueblo Nuevo barrió a Sameji 4-0 en la final…Un problemas que hubo en la semifinal, fue que se permitió jugar a Sylvester Charles, quien había sido eliminado con el Club Domingo Paulino, para jugar con el GUG…Lo que parece no era permitido…La familia Vila tenimesista comenzaron a contar…Juan y va uno, Olga y van dos, juancito y van tres, Isaac y van cuatro, Héctor y van cinco, Iván Vila…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en el tenis de cancha, el primer saque de cada juego debe hacerse por el lado derecho de la cancha…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez