Tuto Tavárez

Decía el laureado narrador de béisbol Buck Canel, “No se vayan que esto se pone bueno”.

*

Sobre la columna de ayer, mostrando preocupación por el béisbol amateur, llegaron las reacciones.

*

Ambiorix Mata nos sorprendió con la información de que ya no es Abos sino Abesa, que manda en el béisbol de Santiago.

*

Abos son las siglas de Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago, mientras que Abesa es Asociación de Béisbol de Santiago.

*

La Abos no cuenta con el reconocimiento de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom). De acuerdo con los datos suministrados por Mata.

*

Incluso, que la directiva de Abesa, encabezada por Ambiorix Mata será juramentada en los próximos días, ya que Juan Núñez Nepomuceno se encuentra fuera del país.

*

Aclara Mata, que el torneo superior es él quien lo monta y que este año va con los equipos y municipios tradicionales.

*

“Va organizado por Abesa, no Abos, ni Tite Núñez ni Javier Jiménez”, manifestó Ambiorix Mata.

*

Incluso, mencionó los municipios de Navarrete, Villa González, Tamboril, Cienfuegos y una franquicia nueva “Santiago Picante”.

*

Lo mejor de todo es que el torneo amateur va y que esa tradición de Santiago no se pierda.

*

Tite Núñez dice que él lo monta sino la Fedom no se mete, pero eso es imposible, el máximo organismo no puede ser indiferente a ese evento.

*

También, nos enteramos que Ruperto Ruck, el Alemán de Yásica, quiere comercializar el torneo amateur y que Osvaldo Matías quiere transmitir.

*

Héctor García, quien le da la mano Ambiorix Mata, con la comercialización, está fuera del país y va a durar unos meses por allá.

*

SQUEEZE PLAY: Si tu gato echa las orejas hacia atrás, significa que está enfadado…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Gran expectativa para el domingo…Debuta la promesa golf José Miguel Minier…Y lo hará en el torneo de la Acis…Como es scramble, Paolo Modolo quería hacer dueto con Minier…Pero, un zorro como Minier dijo, no, Leo Sánchez, pareja de zurdo y derecho…Incluso, nos dijo Rafael Octavio Castillos, que Minier y Leo Sánchez están dando instrucciones a doña Raquel Peña para el saque de honor…Castillos me va hacer madrugar el domingo…A las 8:30 de la madrugada comienza el golf…Sábado Cibao FC y Moca FC…Siempre gran expectativas estos choques…Cibao con los mocanos Jean Carlos López y Víctor “Boutique” Taveras…Moca FC con el santiaguero Alexander Vidal…Ulises Rodríguez se está comportando como un verdadero Perseo en los deportes de Santiago…Ulises fue el presidente del Comité Organizador de la Copa Independencia de Boxeo y su trabajo fue brillante…Ahora está presidiendo el Baloncesto Superior de Santiago y va camino a salir por la puerta ancha…Se me ocurre sugerirle a Ulises, que se ponga al frente del Torneo Béisbol Amateur de Santiago…Así, tendría las 3 B, de Bueno, Bonito y Barato: Boxeo, Baloncesto y Béisbol…Si hace falta otra B mete a Banreservas, para no decir, Bienvenido…Los deportistas de San José de las Matas están dando cátedras con el Torneo de Béisbol Superior…Un éxito el evento organizado por la Liga Deportiva Serrana y apoyado por Cooperativa San José…Arturo Rodríguez se encarga de que los medios tengan los resultados…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Spider-Man batió un récord en 2002 al vender más de siete millones de copias en DVD en un solo día…Por hoy, out 27.