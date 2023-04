What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Un total de 10 jugadores dominicanos han debutado este año en el béisbol de Japón.

La Liga de Béisbol de Japón va casi a la par con las Grandes Ligas de Estados Unidos, donde se han jugado unos 15 partidos.

Hasta el momento, los bateadores dominicanos están arrastrando el bate en el exigente béisbol de los campeones del Clásico Mundial.

Solamente los lanzadores Christopher Mercedes y Bryan Rodríguez han lucido bien en el todavía joven torneo.

Mercedes aunque tiene marca de 0-1 lleva dos buenas salidas y su efectividad está en 0.77, con 11.2 de entradas, 9 hits, una carrera limpia, 3 bases y 3 ponches.

Bryan Rodríguez, también lanzando en la Liga del Pacífico como relevista, tiene 1.69, con 5.1 de episodios, 6 imparables, una carrera, una base y un ponche.

Luis Perdomo tiene efectividad de 3.00, con 7 ponches propinados en 6.0 capítulos y Luis Felipe Castillo solo ha tirado 1.1, con una carrera, 2 hits y un abanicado, para efectividad de 6.75.

Maikel Franco es uno de los que mejor ha bateado y tiene promedio de 205 de 39-8 con 2 jonrones y 5 impulsadas.

Gregory Polanco batea 111 (36-4) con un jonrón, Arismendy Alcántara solo ha consumido un turno y se ponchó.

Orlando Calixte batera 172 (29-5) y una impulsada, Arístides Aquino 184 (38-7) con un cuadrangular y 6 impulsadas y Domingo Santana 219 (32-7), sin jonrones y una remolcada.

Zoilo Almonte, quien el año pasado jugó en México con Sultanes de Monterrey, regresó a Japón y su promedio no da para sal, como dice Santana Martínez, 188.

Los peloteros dominicanos necesitan con urgencia el “Bate del Samurai”, para que no comiencen a desfilar hacia la República Dominicana o la Ligas Menores de Japón.

SQUEEZE PLAY: Judo en japonés significa “Camino Discreto”…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Danny García destapó el asunto de la estafa a Luis Polonia y eso puso en alerta a los amigos de Bernardo “Cuchi” Toribio…Es normal, que al “hackear” la cuenta de Cuchi tengan sus contactos…Por eso, cuando Polonia hizo el video y dio a conocer el número desde el cual lo llamaron por Messenger se me despertó una curiosidad…Cuchi tiene mi contacto…Fui al Messenger y efectivamente, ahí tenía un mensaje de “Cuchi”, con el mismo número que dio Polonia y diciéndome que lo llamara por Whatsapp a ese número…Yo difícilmente veo esos mensajes, soy de la guardia vieja…Miguel de Jesús y Mariano Puello viven peleando conmigo porque no devuelvo mensajes que me envía…Y no es eso, es que lo veo tarde, cuando ya ha pasado…Recuerdo que en una ocasión me escribieron como que era Arsenio Tavárez (el Pequeño)para un favor…Llamé a Radhamés Báez y le pregunté si el Pequeño estaba aquí…La respuesta seca del Animal fue: “Ya te llamaron a ti también”…El supuesto Arsenio me pedía un deposito de dinero…A mí, que me gusta que me roben honradamente, le dije que sí, me dieron la cuenta del banco y ahí estuvo el problema…Le dije que solamente tenía cheques de Baninter y ahí pasó el palé…Ni Sammy Sosa lo coge de Baninter…La discusión en España es, ¿Quién es mejor, Vinicius o Mbappé?…Vinicius está ganando la encuesta…Pero, hay que tomar en consideración que juega con Real Madrid…Parece que el club verde de la LDF va a perder su clorofila…Hay problemas y muy fuerte en la montaña…Parece que ni Pelé los salva…Una lástima y lo sentimos mucho por el amigo Andrés Dilonex…Leo Sánchez está alegre por Cibao FC y triste por Jarabacoa…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la docena del fraile tiene 13 unidades…Tareíta para el escudriñador Pichí Almonte…Por hoy, out 27.