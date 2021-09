¡Sin medallas, pero no con las manos vacías!

Terminaron los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde una discreta representación de 5 atletas dominicanos, hizo que flameara nuestra bandera.

No lograron colocarnos en el medallero, reservado para grandes potencias, China (207), Reino Unido (124), Estados Unidos (104), Rusia (118) y por ahí.

De los 5 atletas dominicanos, en tres disciplinas, natación, atletismo y pesas, dos regresarán con diplomas en las manos.

Luis Vásquez quinto lugar en atletismo 400 metros, con su mejor marca personal de 49.61 y Alejandra Aybar octavo lugar en natación 100 metros mariposa.

Desde los Juegos Olímpicos de Londres 1948, el Comité Olímpico Internacional decidió premiar con diploma a los lugares cuarto, quinto y sexto.

En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, decidieron incluir para los diplomas los lugares séptimo y octavo.

Luis y Alejandra llegarán en cualquier momento al país y probablemente no sea recibido en caravana.

Quizás en el aeropuerto ni noten que llevan un diploma en las manos, ni los vecinos se enteren de sus actuaciones.

Atletas como Wander Mateo, de judo; Luis Alberto García y Yuderkis Contreras, de pasas; tienen diplomas olímpicos, que algunos podrán ver como un papel, pero que no lo es.

Ojalá, se haga algún ruido para recibir a Alejandra, Luis, José Manuel Abud, Patricio López y Darlenys De la Cruz, que fueron los 5 que nos representaron en los Paralímpicos de Tokio.

SQUEEZE PLAY: Kabuki, maquillaje de las mujeres japonesas…? Falta mucho para el 27 de febrero?…Yo recuerdo que en una ocasión, después de haber ganado el oro en Londres 2012, Félix Sánchez quedó en octavo y último en Doha…Los comentarios eran que estaba listo y debía retirarse…Haime Thomás, demostrando que es un comentarista completo y desprendido de pasiones hizo el siguiente comentario…”Es malo ser el número 8 del mundo?…Preguntó el Grand Thiomás…Y agregó, “Ser el número 8 del mundo, en lo que sea, es bueno”…Cuando un atleta obtiene un octavo lugar en un evento mundialista, quieren decir, que entre más de 7 mil millones de personas, usted es el número 8…En la inauguración del Go Ministries, el presidente Luis Abinader iba caminando…Miró hacia el lado izquierdo y frenó…Abinader se devolvió, le extendió la mano a la persona y le dijo, “Cómo está profe?”…El profesor es nada más y nada menos que Apolinar Peralta…Cuando le pregunté a Apolinar si había sido profesor del presidente Abinader me dijo, “No, de su hermana”…Pero lo bueno es, que Apolinar fue profesor de la hermana del presidente y el presidente lo sabe…Jayson Madé jugador de Jarabacoa FC se pasó de contento…Madé hizo la semana pasada el único Gol Olímpico de la Liga Dominicana de Fútbol…Pues el sábado se pasó de agresivo y le pusieron tarjeta roja…Fue de este juego y del otro…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el obelisco llamado, La Aguja de Cleopatra, está en el Central Park de New York y hay otro en Londres, a orilla del Támesis…Max Sánchez me enviará una foto del obelisco del Central Park…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez