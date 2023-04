What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

(2 de 2)

Si José García el popular Calcaño, hubiese continuado como lanzador en el béisbol, no iba a tener problemas para abrir y relevar partido.

*

Es lo que ha hecho en el Baloncesto Superior de Santiago, salir al rescate cuando un club se está hundiendo.

*

Pero, Calcaño ha tenido la oportunidad de comenzar torneos al frente de un equipo, como fue este año con el Club Sameji.

*

Calcaño solo estuvo 5 juegos conduciendo los samejianos, con un formidable récord de 4-1, cuando ante el asombro de todos, fue dejado en libertad.

*

Sin embargo, hurgando en el pasado, encontramos otro hecho increíble, que involucra el humilde muchacho del ensanche Bolívar.

*

En el año 2010, Calcaño comenzó dirigiendo al club Pueblo Nuevo, donde en los primeros 6 juegos tuvo marca de 5-1.

*

Pero, ¡vaya sorpresa! Fue dejado en libertad por La Bahía, ya que había visto potencial en un novato y le daba muchos minutos en cancha, lo que disgustó a los directivos.

*

Ah, el novato responde al nombre de Víctor Liz, Capitán de la Selección Nacional y quien milita en el Baloncesto Nacional de Puerto Rico.

*

Calcaño no ha sido profeta en su tierra (Santiago), pero si un dirigente apetecido en los torneos regionales y nacionales.

*

Su nombre es familiar en los torneos de Esperanza, Mao, Puerto Plata, Moca, La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago Rodríguez y otros.

*

Se alimentó como entrenador del maestro como Sergio Abreu, después que hizo pinitos con Quico Sosa y Fellito Ortiz.

*

Por sus enseñanzas han pasado jugadores del calibre donde a Mauricio Espinal, Toño Ventura y califica al fallecido Bombo Abreu como el Caballero del Baloncesto.

*

Inmediatamente se enteraron que estaba libre, lo llamaron de Puerto Plata donde dirige las Cotorras y se explaya en elogios de un padre hacia sus hijos, cuando habla de Marlon Martínez, Kelvin Peña, Mikiwha y otros puertoplateños.

*

Calcaño tienen también un capítulo como uno de los fundadores del Colegio de Árbitros y Anotadores, donde su hermano Raúl García es uno de los mejores con el pito.

*

SQUEEZE PLAY: Originalmente la Casa Blanca era de color gris…¿Falta mucho para el 27de febrero?…Dionys César es coach de bateo de los Tigres de Quintana Roo y aquí no puede ser ni coach de home…En el Baloncesto Nacional de Venezuela hay un José “Grillo” Vargas y un José “Grillito” Vargas…Son padres e hijo…Este martes se jugó fútbol de la Copa Malta Moreno en la cancha de tierra de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra…Romeo González fajao con este torneo…Aunque debo admitir, que cuando vi a Romeo a la distancia, lo confundí con Raúl Mondesí…También estuvo activo por allá, Pedro Genero Pérez de Banreservas…Héctor García le cogió el gustico al fútbol y estuvo por allá…También, estuvo presente el Bebo, hijo de Irving Alberti y quien está viviendo en Santiago…Dicen que por docenas es más barato…Pues ya completamos 12 jugadores en la NBA…En el orden que subieron…Tito Horford, Luis Felipe López, Luis Flores, Ángel Luis Delgado, Francisco García, Charlie Villanueva, Al Horford, Karl Anthony Towns, Luis David Montero, Chris Duarte, Lester Quiñones y Justin Minaya…Rafael Sánchez, el popular “Papi Escalera”, que en paz descanse, aseguraba que si Chicho Sibilio no se hubiese ido a España, hubiese jugado NBA…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Abel Resino fue un portero de los años 90, que estuvo 1.275 minutos sin recibir un gol…Por hoy, out 27.