Cuando uno escucha el nombre de José García y el apodo de Calcaño, inmediatamente piensa en baloncesto.

Y es que ciertamente, Calcaño tiene una interesante y extraña historia como técnico de baloncesto.

Raro porque Calcaño comenzó a sobresalir como atleta en disciplina como el béisbol, boxeo y la lucha olímpica.

Viviendo en el ensanche Bolívar, su patio era la Ciudad Deportiva, colindante con el estadio Cibao y ahí se jugaba béisbol y García, todavía no era Calcaño, era un lanzador dominante.

En la lucha olímpica fue campeón en la categoría de las 112 libras y selección de Santiago.

Precisamente, la lucha está ligada a su apodo de Calcaño, lo que comenzó con una primita que le pedía algo y este se lo negaba.

La niña comenzó a llamar “Tacaño” a José García, pero se entendía Calcaño, que era famoso porque Silvio Paulino lo mencionaba en la lucha libre.

Los muchachos del Club Luis Veras se ponían a practicar lucha en las pajas de arroz de Agustín Pimentel.

Ahí comenzaron a identificar a García como Calcaño, con el grito de ¡Gracias Calcaño, me lo dijiste cantando!

Calcaño, miraba los entrenadores de baloncesto enseñando y notó que asimilaba con facilidad los secretos de esta disciplina.

Entonces, de las manos de Quico Sosa y Fellito Ortiz, comenzó a hacer vida en la cancha, haciendo una carrera de 42 años en el deporte de las canastas, que ampliaremos en una segunda entrega.

SQUEEZE PLAY: Un futbolista se acaba de casar y quiere jugar la final de la Champions League con su anillo de boda, pero el reglamento no se lo permite… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Bendiciones para mi hermano Arnulfo Gutiérrez, quien este 10 de abril, está de aniversario…!Salud, compadre!…Santana Martínez la puso amarillita…Busque la entrevista que le hizo Junior Matrillé…!Qué golpe!…Lamentable la lesión de Oneil Cruz…Pero no fue un buen deslizamiento…Siempre hay que buscar el ángulo de afuera del plato, para alejarse del receptor y no lo hizo…En el parque de la Plaza Valerio hay una cancha de baloncesto, muy bonita y en buenas condiciones…Creo que la hizo José Enrique Sued…Me cuenta Aridio de los Santos, que el domingo tempranito fue a caminar, como es su costumbre…Debajo de cada canastos hay cuatro peñones, enormes y pesados…Analizando las posiciones, Aridio razonó que están usando la cancha para jugar fútbol de Salón…Los peñones sirven de porterías, con el agravante que los dejan en el medio y no se puede jugar baloncesto…Es algo típico de los haitianos que gustan jugar al fútbol…Ya lo sabe Cheo Pérez y la Junta de Vecinos de la Plaza Valerio, que siempre se preocupan porque esa instalación este bien…Incluso, ahí se organizan torneos de baloncesto, donde asistí a uno dedicado a la madre de Tony Sánchez…Aplaudo la inclusión de Rafael Villalona Calero, como miembro del Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano…!Canastazo, hay más, oíste Thomás!…Este miércoles León de México y Violette de Haití en el Cibao FC…Mientras Cibao FC va a San Cristóbal a medirse a la Universidad O&M…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Andy Warhol eliminó la “A” de su apellido porque no le sonaba bien Warhola…Por hoy, out 27.