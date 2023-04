What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Este miércoles será histórico en el estadio del Cibao FC, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

*

Será la primera vez que se juega una doble cartelera de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) en un día.

*

A las 4:00 de la tarde, se jugará un partidazo entre Atlántico FC y el Club Atlético Pantoja.

*

Para las 8:00 de la noche se echará a rodar de nuevo el balón para el juego Cibao FC y Jarabacoa FC.

*

Para el juego de este miércoles, el onceno naranja contará con el regreso de Jean Carlos López.

*

Ah, pero otra novedad para este miércoles, es que se producirá el debut en el estadio del Cibao FC del periodista Héctor García.

*

García está deseo de conocer el estadio homologado FIFA y el ingeniero Manuel Estrella será su anfitrión.

*

Estrella y García, hablaron largo rato en Miami cuando coincidieron en el Clásico Mundial de Béisbol.

*

El Papuyo era amigo de doña Ana Gloria De la Cruz, la madre del ingeniero Estrella, episodio que fue recordado con cariño en Miami.

*

Es decir, que este miércoles estará la artillería pesada de Momento Deportivo, gritando ¡Goool!

*

Aunque no jugará el colombiano Juan David Díaz a quien le sacaron una roja dubitativa el domingo.

*

Primero el árbitro titubeó, aunque la entrada de Díaz fue dura, sacó la amarilla y cuando conversó con el juez de línea, la cambió por la roja.

*

Si en la defensa de Juan David estuviera Tres Patines, de seguro que dijera ¡Un juez que titubia!

*

SQUEEZE PLAY: Jesucristo fue crucificado en medio de Dimas, el ladrón arrepentido y Gestas el que no se arrepintió… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Si el inmortal Héctor J. Cruz baja de Jarabacoa a ver el juego, ¿a quién le va?…Cibao o la Montaña…Siempre en Cuaresma hay que recordar al exbaloncestista Toño Ventura…Le decían, “la Cuaresma”, porque es largo y sin carne…Heriberto Cabrera y Nao Peña me invitaron al Baloncesto Superior de Santiago…Le expliqué los peligros de andar de noche y me dijeron, “ven el domingo”…Vamos a ver…”Las Greñudas” de Cibao FC son las campeones de la Zona Norte del Torneo Nacional de Clubes Sub-16…Se ven bien las muchachas con sus pelos alborotados…La juventud todo le luce…Se imaginan a Lulú Santos, Ramón Valerio, Teresa Santos, Carmen Canario, Mayra Gómez y otras viejitas del softbol con esas greñas…Parecieran espantapájaros…Por eso, Lupe Álvarez siempre está con su pelo arregladito y recortadito…Judith Hernández tiene que alborotarle el pelo a Lía Isabela para que esté a la moda…Lía Isabela, quien lleva el deporte en las venas, es de las campeonas…Hija de Robert Núñez y Judith Hernández y nieta de Rosa Veras, tiene que ser una estrella…Lester Quiñones, jugador de raíces dominicanas en la NBA, fue electo el de Más Progreso en la Liga de Desarrollo…Lester había quedado segundo para el premio de Novato…Parece que tiene futuro…Pero, esos análisis se los dejo a Martín Lajara y Francis Gallardo…¿Por qué quitaron el play-in?…Piensa que las Águilas Cibaeñas no llegaran entre los primeros cuatro…Con los juegos más cortos, se consumirá menos en los estadios…El Alemán de Yásica, sudó la gota gorda el domingo en la Arena del Cibao y la emprendió contra Samuel Pereyra…Son 60 millones arreglar el aire…A cualquiera se le abre el pecho…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el soldado romano que traspasó a Jesucristo con la lanza era Longino de Cesárea y que terminó siendo santo porque reconoció que el crucificado era hijo de Dios…Por hoy, out 27.