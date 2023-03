What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

El palé 22-13 fue el favorito de los dominicanos que asistieron al Clásico Mundial de Béisbol en Miami.

Era notoria la gran cantidad de quisqueyanos que portaban las camisetas con el 22 de Juan Soto y el 13 de Manny Machado.

Otros números presentes en el Loan Depot Park, eran el 11 de Rafael Devers y el 24 de Robinson Canó.

Largas filas de dominicanos se podían ver en la tienda, requiriendo principalmente las camisetas de Soto, Machado, Devers y Canó.

Y no eran baratas, ya que una simple camiseta con el apellido de los jugadores en la espalda, tenía un costo de 42 dólares.

Las chaquetas, identificadas con los apellidos de los jugadores, tenían un precio sobre los 100 dólares.

Las gorras del equipo de República Dominicana oscilaban entre los 40 y 30 dólares, dependiendo si eran cerradas o abiertas detrás.

Esta indumentaria tenía RD en el frente, algunas el logo del Clásico detrás, otras el escudos y también había con una mano de plátanos.

En el mercado negro, afuera del estadio, se podían encontrar más baratas, pero no eran las oficiales que autoriza MLB para el Clásico, aunque muy parecida.

Los boricuas también estaban muy activos con sus vestimentas de los jugadores puertorriqueños.

Sobresalían entre los aficionados de Puerto Rico, el 12 de Francisco Lindor y el 9 de Javier Báez.

Pero, hay algo que merece ser destacados de los puertorriqueños, la presencia de Roberto Clemente, en camiseta y fotos llevan al “astro de Carolina” al estadio.

¿Por qué no hacemos lo mismo con Juan Marichal, los hermanos Rojas Alou, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, Julián Javier, Ozzie Virgil, Rico Carty y otros?

SQUEEZE PLAY: Al cumplir 58 años, Michael Jordan donó 10 millones de dólares para construir dos clínicas en Carolina del Norte… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El Clásico Mundial de Béisbol también tuvo su parte tóxica…Por ejemplo, en el partido contra Venezuela, el equipo parecía reaccionar y todos los dominicanos emocionados arengando a República Dominicana…Entonces, un grupito echó un pasta de jabón al sancocho…Comenzaron a gritar ¡Licey campeón! Y la mayoría se calló y se cruzó de brazos…Era el país, no era Licey, Águilas, Escogido, Estrellas, Toros ni Gigantes…Inoportunos…Los otros tóxicos, fueron un grupito que asistieron a los juegos de Nicaragua, para hacer campaña contra ese régimen, como si el béisbol tuviera que ver con política…Lo mismo y en mayor grado, sucedió con el equipo de Cuba por parte de cubanos que residen en Miami…Suerte para ellos, que Félix Jacinto Bretón no estaba ahí…Algún piropos de Bretón le salía…Qué bien amueblada tiene Shohei Ohtani la cabeza…Nunca se sentó, siempre animando su equipo…El triunfo de Japón no fue fortuito…La Liga de Béisbol Profesional de Japón tiene 12 equipos, divididos en 6 en la Liga Central y la misma cantidad en el Pacífico…Con cada uno de esos equipos la selección jugó partidos de exhibición…Además, una serie con Cuba, que además intercambió con los equipos japoneses…Ningún otro país pudo hacer eso…Ganar no es fácil, solo tres países han ganado el Clásico…Japón, Estados Unidos y República Dominicana…Entre las damas del periodismo deportivo que estuvieron en Miami, destaco a Roxy Bonilla…Había otras, pero no la registro por nombres…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la expresión “No hay tutía”, que significa que no hay esperanza de conseguir lo que quiere, viene de un ungüento medicinal…Por hoy, out 27.