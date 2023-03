What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Consideramos un absurdo el pedido de la renuncian de Juan Núñez Nepomuceno, de la presidencia de Fedobe, por la actuación del país en el Clásico Mundial de Béisbol.

Fedobe no es solo el Clásico, sino un amplio calendario, de eventos que para el desarrollo del béisbol en el país son hasta más importantes.

No olvidemos, que con ese mismo Comité Ejecutivo de Fedobe, ganamos por primera vez, una medalla olímpica en Tokio 2021.

En los eventos nacionales, la entidad que preside Núñez Nepomuceno, comenzó el año con el torneo U-12 Copa Robinson Canó.

Para junio tiene en agenda el III Torneo Nacional U-6 y ese mismo mes la Liga Nacional Femenina.

En julio se realizan el V Torneo Nacional U-8, la Liga Profesional de Verano y para agosto el IV Campeonato U-10 y la I Copa Súper Liga de Programas.

En septiembre será el II Campeonato Nacional Baseball5, que tiene un gran crecimiento en varios países.

Para octubre se trabaja en el II Campamento dominico-boricua, para noviembre Copa Campeón de Campeones y en diciembre será el primer torneo E-Sport.

Además del Clásico Mundial de Béisbol que culmina este martes, están pendientes los Juegos Centroamericanos y del Caribe en junio en El Salvador.

Para noviembre son los Juegos Panamericanos en Chile y en agosto la Copa Internacional Tito Pereyra en Orlando, Florida.

Hay pre-mundiales U-12, U-15 y U-23, un Mundial U-12 en julio en China Taipéi y un Panamericano U-10.

Fuera del terreno, Fedobe tiene seminarios y elecciones de las asociaciones entre enero y diciembre, curso para entrenadores en abril, para árbitros y anotadores en mayo y Baseball5 en junio.

Y el II Congreso de Fedobe está previsto para ser realizado en el mes de octubre.

Esas categorías, que envuelven a decenas de niños y niñas, pero que no les prestamos la debida atención y difusión, son las que deben preocuparnos, por encima del Clásico.

SQUEEZE PLAY: Este 21 de marzo es Día Mundial de la Poesía y cito a Vicente Aleixandre… ¿Para quién escribo? Escribo acaso para los que no me leen. Esa mujer que corre por la calle como si fuera abrir las puertas de la aurora. O ese viejo que se duerme en el banco de esa plaza chiquita… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Hasta ahora, no nos hemos adentrado en la actuación de RD en el CMB…Solo hemos expuesto la que creemos es nuestra verdad…Quizás equivocado…Sabemos lo que una gran parte quiere oír, pero no podemos ser injustos ni no haremos ecos de cosas infundadas…Por ejemplo, están diciendo y asegurando que la gente de la Fedobe vendieron las boletas de cortesía…!Falso!..Las boletas que tenía Fedobe eran electrónicas, nunca físicas…Incluso, las cuatro veces que fuimos al estadio, los tickets los enviaban al celular de Kevin Cabral y ahí estaba el de Américo Cabrera y el mío…En la entrada escaneaban el celular y para adentro…No recuerdo haber visto a nadie con boletas, todos entraban enseñando la aplicación en el celular…En Miami teníamos los Américo C, Celado y Cabrera, presidentes de la ACD y ACDS…Compartimos con Tony Castellanos, quien realizó en el país y ahora en Miami el programa Mundo Deportivo…También compartimos con José Clase, Joe Checo y Rodney su hijo…Los Luisín Mejía y Jiménez…Garibaldy Bautista, Dionisio Guzmán, Jay Payano y Rafael Uribe…Mañana sigo con el Clásico y los colegas cronistas de la capital…continuaré…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, es momento de barrer pacíficamente el polvo acumulado…Por hoy, out 27.