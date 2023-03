What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Este miércoles es el Día Internacional de la Mujer, propicio para hacer un repaso mental de algunas atletas femeninas de Santiago.

*

Arranco con la polivalente atleta y hoy madre, Olga Rodríguez quien brilló en varias disciplinas, mayormente en el atletismo y voleibol.

*

Judith Hernández, cronista deportivo y sobresaliente en triatlón donde se destacó en natación, ciclismo y atletismo. Dios la premió con los mellizos, también atletas, Roger y Lía Isabela.

*

Como atleta y dirigente Bárbara Hernández, primera mujer con un cargo directivo en el Comité Olímpico Dominicano y sobresaliente en tiro con arco.

*

El voleibol es abundante en damas, Faustina y Mayi Silverio en Villa González, Martha Germosén y Magaly Peña en Tamboril, Yolanda Espinal en Sajoma, Winnifer Fernández y Angélica Hinojosa de Cienfuegos, Carolina Flete de Navarrete y Clarisa Cepeda del Invi y Gurabo.

*

Amparo Tavárez, Ana Victoria Bernard, Saienka Bretón, Yohana Alejo, Oneida Fermín, Gladys Rodríguez, Pilito Pichardo, sonaron mucho en baloncesto.

*

El softbol tiene una cantidad enorme de féminas, pero respetando los rangos, debo comenzar por el dinosaurio de Lulú Santos. (Me la empaté).

*

Sigo con, Damaris de Castillo, Carmen Canario, Amparo Méndez, Mayra Gómez, Jey Reyes, Ramona Valerio, Teresa Santos (Pichón de Dinosaurio) y las extraordinarias hermanas Lupe y Nieves Álvarez.

*

La inmarcesible Rosario Guadalamar de atletismo, Yenny Suriel de ciclismo MTB, Priscilla Zacarías de natación, Lisette Pimentel y Ángela Elizabeth Pérez en tenis de campo.

*

Olga Vila, Mónica Sosa, Eva Brito y Brígida Pérez formaron tremenda cuarteta de tenis de mesa.

*

En la disciplina de maratón tiene cabida en esta entrega Natasha Méndez. En boxeo femenino a Novoanny Núñez, aunque confieso que no me gusta ver las mujeres peleando.

*

Estoy consciente que muchas atletas se quedaron, pero no fue con malas intenciones, es que a este cerebro afectado por la criminal vacuna de la Covid, no se asomaron los nombres.

*

