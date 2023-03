What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Diomedes Girón puso un cerillo en la mecha, cuando me envió una foto donde esta con Mauricio Espinal.

*

“El mejor dúo de todos los tiempos”, escribió Girón debajo de la foto y ayer me hice eco y se armó el avispero.

*

Algunos dan méritos a la dupla de Girón y Mauricio, otros tienen otras parejas.

*

Hay parejas de jugadores que coincidieron y fueron muy buenos, otras lo hicieron por separado, es decir jugando etapas diferentes.

*

Estamos hablando de los jugadores locales, principalmente, aunque también se cuelan algunos de la región.

*

También, hubo un caso, que fue Ruddy Fernández quien señala la pareja de Plaza Valerio de Lumen Veras, quien es boricua y Tony, que no especifica si es Sánchez o Marte, pero creemos debe ser Sánchez.

*

Otro que se identifica como Chico favorece a Tony ¿Sánchez o Marte? Y Jairo Sánchez, el dúo de los Tony (Sánchez y Marte son mencionados dos veces.

*

Jaime Raúl Bonelly y Miguel Solano son citados por tres envíos, así como Bonelly con Joselo Méndez y Solano con David Jacobo.

*

A Bombo Abreu lo señalan con Carlos Collado y con Baby Montero dos veces y una con Miguel Martínez, también dos ocasiones para Yayo Almonte y Tomás Cabral. El Fantasma también es colocado al lado de Heriberto Cabrera.

*

Voy directo: Marlon Martínez y Amauri Filión, Mauricio Espinal y Carlos Payano y Luis Felipe López y Payano. Marlon también con Franklin Matos, Bocota Martínez y La Carpa Núñez, Salvador Rosado y David Cabrera, Diomedes Rodríguez y Domingo Fabián.

*

Sigo con Ricardo Vásquez y Santos Ceballos, dos veces, Mauricio Espinal y Miguel Dionisio, La Carpa y Osvaldo Almonte, José Caba y Alex Arias, Minino Cabrera y Dagoberto Peña.

*

Por las notas recibidas, no hay dudas que el mejor binomio de San francisco de Macorís que ha jugado en Santiago son, Martín Lajara y Cheminito García. Hay más, pero lo dejo ahí.

*

SQUEEZE PLAY: El toro Islero que mató a “Manolete” pesaba 495 kilos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Hay que reconocer que Girón, EL Rey del Giro, calentó el tabloncillo…Este martes Austin FC de Texas contra Violette AC de Haití en el estadio del Cibao FC en la PUCMM…El juego a las 7:00…Ahora las invitaciones se hacen por las redes…Si usted no tiene los ojos metidos en el celular no se entera de nada…Este lunes, escuchando Meridiano Deportivo me enteré que el Club Domingo Paulino (CDP) tenía rueda de prensa…Y eso, que Joselito Ureña siempre me llamaba…No es que me moleste, pago por no estar en el medio, pero lo hago para destacar la informalidad y porque hay personas que te sacan en cara que no estuviste…Por ejemplo, Kaki Concepción me escribió para invitarme a la rueda de prensa del Atlético Vega Real…Será miércoles a las 6:30 en el edificio corporativo del Banco Alaver…A Jarabacoa FC le está pasando como a un negocio pequeño, pero que vive lleno de personas consumiendo…Entonces, lo amplían, lo transforman y la gente, misteriosamente, deja de asistir…Cuando no tenían estadio, Jarabacoa era unido y fuerte…Pidieron al presidente Luis Abinader que le hiciera un estadio…El presidente se lo hizo…Ahora se viven matando, nadie es dueño y todos son dueños…Incluso, peligrando su participación en la LDF…¿Qué pasa amigos de la montaña!…A todos los países se le han desmontado jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol…Eso es normal…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la novela española “Los Cipreses creen en Dios” escrita por José María Gironella en 1953, es la más leída del Siglo XX…Por hoy, out 27.