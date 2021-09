El dominicano Ángel Núñez está teniendo una tremenda temporada en el Baloncesto Superior de Puerto Rico.

*

Núñez quien juega para el Club Domingo Paulino en el Baloncesto Superior de Santiago, está metido de lleno en la batalla por el MVP.

*

El lunes anotó 26 puntos, atrapó 7 rebotes, otorgó 6 asistencias en 31 minutos de juego, aunque los Capitanes de Arecibo ganaron a los Mets de Guaynabo 112-111.

*

Víctor Liz jugando con los Capitanes encestó 9 puntos, capturó 4 rebote, sin asistencias en 20 minutos de acción.

*

Núñez está cuarto en anotaciones con 340 puntos y promedia 17.9, líder en bloqueo con 21 y en tiros de 3 con 51.

*

El líder anotador es el conocido Paris Bass, de Atlético San Germán, quien tiene 493 puntos para promedio de 24.6%.

*

Bass es líder en rebotes con 199 en 20 juegos, de los cuales 132 son defensivos y 67 ofensivos.

*

Paris es segundo en tiros libres con 111 y 5.6, donde Ángel Núñez es quinto con 71 y 3.7%.

*

Ángel Núñez tienen 21 bloqueos para encabezar y Paris Bass es segundo con uno menos, 20.

*

Los partidos han sido a casa llena en Puerto Rico, aunque se han suspendido muchos juegos por la Covid-19 de jugadores.

*

SQUEEZE PLAY: Con la Túnica Sagrada fue el primer film en cinemascope…Falta mucho para el 27 de febrero?…Moca FC perdió un juego que dio ganar de llorar…En el 90+7 se definió el encuentro…Pagó el director técnico Beba Acevedo…El venezolano Wuiswell Isea sustituye a Beba en el onceno mocano…Isea vive aquí y conoce el fútbol dominicano, ya que jugó en el 2016…Las Águilas dieron a conocer sus jugadores reservas…Figuran, Bartolo Colón, Edwin Encarnación Carlos Gómez y Melky Cabrera, por solo citar cuatro…Por falta de experiencia no se pierde…No importa que la cartera esté abierta, tiene que tener $$$…Si me dan las 11:00 de la mañana en las calles, escucho en el vehículo, La Karpeta de Cepín…Si me dan las 12:00, entonces me doy un baño de cultura y buena música con “Pavel es Radio”…Un espacio que produce Pavel Núñez en los 99.9 al mediodía…El lunes tenía Pedro Guerra en vivo…Como Juan Luis, Pedro es un duro de la composición…Recomiendo “La Arena del Circo”…Donde hace un paralelismo con el circo de Roma y el circo que se vive hoy en las redes…Ambos claman por sangre, mucha sangre…Yo no sabía que se podía acusar de lavado de activo a un exjugador inactivo…Me recordó “Mi Bola de Cristal Empañada”, una estrofa que escribió Alí Primera y dice: “Qué culpa tiene el toma, que está tranquilo en su mata, y viene un hijo de puta, y lo mete en una lata, y lo manda pa’ Caracas”…por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez