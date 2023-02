Pica y se Extiende 

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Ni Jesucristo le negó al César lo suyo, como lo narra el evangelista Lucas en 20:25.

*

Cuando preguntaron al Mesías si era lícito pagar tributos al César, sabía que era una pregunta capciosa de los fariseos.

*

Por eso su respuesta fue lapidaria: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

*

Como soy obediente a los mandatos de Dios, motivado por Chichi Pérez, doy a César Valdez lo que se ganó.

*

No importa el equipo por el cual usted simpatiza en la pelota dominicana, César Valdez es un ganador.

*

No es solamente el “Papá de las Águilas” como lo etiquetan algunos, sino un caballo de batalla de Lidom.

*

No en balde, Valdez tiene 35-12 en todas las etapas de serie regular, semifinal y final, con excelente efectividad de 2,09, demuestras que no es que ha sido apoyado ofensivamente, es que ha lanzado para ganar.

*

En vueltas regulares César Valdez tiene excelente marca de 14-4, que no es un maíz.

*

Tan cerca como en el 2021, César Valdez fue campeón de la Serie del Caribe reforzando a las Águilas Cibaeñas.

*

En el 2022 Valdez conquistó la Serie Regular, el Round Robin, la final y por ende la corona nacional con los Tigres del Licey y el pasado viernes volvió a ganar el clásico caribeño con los azules.

*

En el plano individual fue el pitcher del año 2022 en la regular y el MVP de la Serie del Caribe.

*

Con César Valdez tenemos que emular a Jesucristo: “Conviene dar al cada uno lo que corresponde”.

*

SQUEEZE PLAY: El antónimo de antónimo es sinónimo… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Anótenme una patica en el Clásico Mundial de Béisbol…Con la presencia de Yimi García en el equipo de República Dominicana… A quien firmé para los Dodgers de los Ángeles, gracias a Rafael Ávila…También, Alex Taveras quien fue que lo preparó antes de la firma…Lo dije hace dos años, que Robel García estará con Italia en el Clásico Mundial de Béisbol…Francis Gallardo, un gurú de la NBA, me aporta un buen dato sobre LeBron James y Kareem Abdul-Jabbar…Apunta Gallardo que el récord de puntos anotados duró 38 años en manos de Kareem…Que LeBron lo quebró a los 38 años de edad…Kareem tiene 38,387, ahí hay dos 38…LeBron 38,388, ahí también y contando…Si yo fuera Nave Santos hoy no vendo el 38…Dicen que la suerte es la muerte con una letra cambiada…Digo esto porque la semana pasada hablé de los murales a los deportistas en el estadio Chaguito Olivo, del Club Mambuiche…Puse como ejemplo el film “Las Paredes Hablan” de Carlos Saura…Este documental que tiene que ver con murales, ganó un premio Goya…El sábado Saura recibiría un Goya de Honor…Y digo recibiría, porque el día anterior, el viernes falleció en España…Están abiertas las acreditaciones para la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2023)…Atlántico FC regresa esta temporada…Es decir, tendremos cinco equipos en la Zona Norte con Cibao FC, Vega Real, Moca FC, Jarabacoa y los puertoplateños…Aunque dicen que el equipo de la Montaña, está en una Montaña Rusa…Parece que Casiano y Mejía no se ponen de acuerdo y es lamentable…Alexander Vidal repetirá con Moca FC…Joaquín Vásquez dice que las informaciones de Fedofutbol deben fluir más…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, “El hombre está condenado a ser libre”, Jean-Paul Sartre…Por hoy, out 27.