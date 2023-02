What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Cuando República Dominicana ganó invita el Clásico Mundial de Béisbol, no todos los jugadores eran estrellas ni súper estrellas.

*

El conjunto quisqueyano era una mezcla de buenos jugadores, algunos estrellas y otros súper, pero otros que ni conocían las Grandes Ligas.

*

Tony Peña supo manejar con maestría ese grupo para el conocido resultado, que hasta ahora no ha sido igualado.

*

Por eso, entendemos que es soñar, pensar que todos los jugadores dominicanos que son estelares en las mayores irán para el Clásico.

*

El listado de prohibiciones que llegó es de 18 jugadores, pero no hay que ponerse a llorar sobre la lecha derramada y echar para adelante con los que están disponibles.

*

Cuando Tony Peña guío invito el equipo dominicano no pudieron participar Albert Pujols, Adrian Beltré ni José Bautista.

*

Tony tenía de receptores a Carlos Santana y Francisco Peña. Y como pitchers abridores Wandy Rodríguez, Edison Vólquez, Samuel Deduno y Ángel Castro.

*

Los relevistas eran, Fernando Rodney, Octavio Dotel, Santiago Casilla, Kelvin Herrera, Pedro Strop, Alfredo Simón, José Veras, Lorenzo Barceló, Juan Cedeño y Atahualpa Severino.

*

Como jugadores del cuadro a Edwin Encarnación, Robinson Canó, José Reyes, Hanley Ramírez, Miguel Tejada, Erick Aybar y Leuris García.

*

Los jardineros eran, el actual gerente general Nelson Cruz, Ricardo Nanita, Alejandro De Aza, Moisés Sierra y Eury Pérez.

*

Para el Clásico del 2023, si se quiere premiar algunos jugadores, deben ser Robinson Canó y Fernando Rodney.

*

Canó fue seleccionado recientemente como el mejor segunda base en la historia del Clásico y La Flecha el mejor relevista, por parte de la Federación Mundial de Béisbol.

*

Además, recordemos que fue por la genialidad de Fernando Rodney, que surgió lo de “Plátano Power”.

*

La bola queda en mano de Fedom, Juan Núñez Nepomuceno y Nelson Cruz.

SQUEEZE PLAY: “Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee”, Miguel de Unamuno…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El fanatismo hiriente e irrespetuoso ha dividido a los dominicanos…Antes en la Serie del Caribe, todos éramos de RD sin importar el equipo…Ahora hay un montón de dominicanos indiferentes a la Serie del Caribe…No es que quieren que República Dominicana pierda, pero les importa un bledo los resultados…”De aquellos polvos vienen estos lodos”…Félix Fermín leyó las columnas sobre Gaby Salazar y me escribió…”Ese es mi amigo y compañero, jugamos juntos en Meteoro”, recordó Fermín sobre Salazar…Dice Diomedes Girón que él merece un mural en el estadio Chaguito Olivo del Club Mambuiche…Me dice que, aunque no nació en Gurabo, jugó 30 años con el equipo de softbol de Gurabo…Girón, conocido como baloncestista reclama un mural como softbolista…Como Hijo Adoptivo Girón califica…Yeye Aybar nos envía una lista de voleibolistas guraberos destacados…José Polanco (Jochy), Tony Domínguez, Félix Gómez y Johnny Olivo…En femenino, Freya Gil, Irene Fernández y Elizabeth Muñoz…Dice Miguel De Jesús que Wily Mo Peña puede romper el récord de 8 pelotas en una mano de James Rodney Richard…”Wily Mo tiene un guante de mano”, dice Miguel…Cibao FC renovó a Junior Scheldeur como asistente técnico…Buena persona…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en 1991 el tenista John McEnroe publicó un single como cantante que tituló “Rock and Roll” y dedica una canción a Rafa Nadal…Por hoy, out 27.