Por Tuto Tavárez

(1 de 2)

Nadie que viviera el béisbol amateur de las décadas 70 y 80, podría hacer un “Top 10” de los mejores lanzadores, sin poner el nombre de Gabriel “Gaby” Salazar.

*

Pero, lo que poco conocen, es que Gaby también pudo ser un destacado jugador de baloncesto del país.

*

El nativo de San Francisco de Macorís, vino a Santiago interesado en estudiar y abrazar una carrera profesional.

*

Era el momento en que en esta ciudad se gestaba el desaparecido Santiago Balón Club, cuando el básquet mayor que se jugaba era el B.

*

Gaby hace memoria y recuerda con el esfuerzo que exige medio siglo que estaban Martín Rivas y José Caba.

*

En Santiago vivió cerca de los Pepines, jugando con Jaime Raúl Bonelly y Miguel Solano, a quien define como un muchacho flaco con excelentes condiciones.

*

Me auxilié de Max Medina para agregar los otros nombres del Santiago Balón Club, quien tiene varias fotos de ese equipo.

*

En una foto a blanco y negro, Medina me describe que figuran, Martín Rivas, José Ortiz, Papi Calderón, José Caba, Damocles De León, Juan Bautista Castro, Eduardo Ottenwalder, Napoleón Rivas, Ismael Tapia y uno de la capital que no identifica.

*

En la foto no figuran, Alex Arias, Agustín Díaz y Manolo Quezada, que en principios pertenecieron al proyecto gestado en el Club Sameji.

*

Volviendo a Gaby Salazar el lanzador, tuvo un largo peregrinar por el béisbol amateur del país, así como también, uno de los pilares de la Selección Nacional.

*

Es mucho lo que se puede hablar de su participación en Santiago y en la pelota amateur romántica de Santo Domingo, pero una reseña tan rica y amplia no se puede hacer en una sola entrega, así que mañana, más sobre Ángel Gabriel Salazar (Gaby).

*

SQUEEZE PLAY: Adónde y a dónde ambas son correctas…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Como este lunes es el nacimiento de Juan Pablo Duarte, sin ser 26, recuerdo mis años de estudiante de primaria en la escuela Venezuela…”Para el Día de Duarte, traigan poesías, cantos o escritos sobre el Padre de la Patria”, dijo la profesora…Entonces, me embotellé y hasta hoy no se me ha roto, lo siguiente…”Estos tres retratos/que venero yo/son de tres patriotas de mucho valor/Duarte, Sánchez y Mella/dignos de loor/nos legaron patria, libertad y honor”…No es obligado, pero como Jorge Wilson “Bocota”, creo que merezco un aplauso…Anunciamos que en el playcito Chilote Llenas de la escuela Venezuela, también se jugará fútbol…El ingeniero Manuel Estrella, presidente de Cibao FC y la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), donará las porterías…Me llamó Franklin Peralta, presidente, tesorero y dictador de la Liga de los Sapos, para decir que, a nombre de Visión Deportiva, donará tres balones de fútbol…Pero hay más, 13 pares de zapatos para jugar fútbol de niños y un juego de uniformes que lleva pantaloncitos y camisetas…¡La mar botando pejes!…Pero gracias a Franklin Peralta y este año, te salen mangos, por encima de Pappy Pérez…Jhivvan Jackson fue la primera selección en el Baloncesto Superior de Puerto Rico…Jhivvan es hijo del conocido Leroy Jackson, quien militó en el Baloncesto Superior de Santiago…Pero además, Jhivvan es nieto de Flor Meléndez, quien ha dirigido aquí…Cuando se lee un libro, hay que entender que, cosas que sucedieron después no pueden figurar…Lo que haya sucedido en Pueblo Nuevo posterior al libro del padre Edwin Alonzo, no puede figurar…Yo escribí un libro, sobre, “Santiagueros en Grandes Ligas”…El último cuando el libro fue impreso era Tijei Peña…A partir de ahí han subido muchísimos que no figuran en el libro…Wilmer Difó, Lewin Díaz, Christopher Morel, Edward Cabrera y un larga lista…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, si me dicen que estoy “cheugy” es que estoy desactualizado en Tik Tok…Por hoy, out 27.