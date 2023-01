What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

Buscando entre un montón de cosas, como diría Serrat, me encontré con el libro “Historia del barrio Pueblo Nuevo”, que escribió el padre Edwin Alonzo.

Me fui directo al amplio espacio que dedicó a los deportes, atletas y deportistas de Pueblo Nuevo.

El padre Edwin habla con conocimiento de causa, ya que es nativo de Pueblo Nuevo y dándole el crédito tomaré algunos datos.

Después de una pequeña introducción, comienza destacando el béisbol citando a Luis Polonia, quien vivía en la calle Federico De Jesús García.

Luego se va a los hijos de Alfredo Silverio, donde Tomás se convirtió en el tercer nativo de Santiago en jugar en Grandes Ligas, solo por detrás de Rudy Hernández y Chilote Llenas.

La saga de los Silverio también incluye a Virgilio apodado Chiqui, Rafael que era el sonero Carracachá y aunque no lo menciona yo agregó a Juanito quien ganó un liderato de bateo en la amateur y Nelson hijo de Tomás.

Cita al cátcher Diógenes Díaz como de La Bahía, José “Chepe” Rodríguez, Jorge “Bocota” Wilson y su hermano Enrique, Héctor Durán (Tongo), Choby Luna, Ángel González y su hermano José, uno el Mudo y el otro Alcalá, Rafael Liranzo, Víctor Mata, Papi Marte y Domingo Luna, ahora arquitecto.

Como aficionados el listado es encabezado por Tito Peña, Miguel Blanco, Andrés Curiel, Andito Cruz y Gilberto Peña (hermano de Tito).

Expone una lista de boxeadores con, Nito Baret, Fausto Almonte, Rafael Herrera (Cuero Duro), Daniel García, Miguel “Tetuíto” Rodríguez, Leopoldo “Mono” Quintana y su hermano Rafael Piquinao, los excampeones mundiales Juan Guzmán y Rafael Torres y el Cano Fernández.

En la disciplina de baloncesto tiene como principales jugadores a José Ortiz, Gerardo Matías, Pedro “Conejo” Domínguez, Baby Montero, José Luis Aracena, Erasmo “Choco” González, Bombo Abreu, Carlos Collado y Choty Ortiz. Yo agregaría en ese grupo a Natalio Mejía y Gustavo Jiménez.

El padre Edwin destaca ampliamente el Club Pueblo Nuevo, cuya primera directiva estuvo integrada por Víctor Batista, Lourdes Santos, Medrano, Rafael Manzueta, Carlos Mejía, José Mármol y Víctor Pichardo.

En otra ocasión, ampliaremos sobre el Club Pueblo Nuevo y el equipo de Baloncesto Superior, siempre respetando lo escrito por el autor.

SQUEEZE PLAY: Los costes médicos es la principal causa de las bancarrotas personales en Estados Unidos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…La columna de ayer sobre Antonio “Gordi” Capellán provocó un aluvión de reacciones…Roque Espinal me recordó que fue en el estadio de Cerro Alto y no Cerro Hermoso…También, me hizo un relato Juan Tavárez quien estaba presente el fatídico día…Maracho Almonte, Fernando Rodríguez, Ernesto Rosario, Rudy Fernández, Irene Brown y Aridio de los Santos me enriquecieron la historia…Murió recientemente en Nueva York, Rafael Veras, mejor conocido como el Vale Gregorio…Hacía letanía en la pelota, principalmente para las Águilas Cibaeñas…Félix Peguero y Jesús Mejía renunciaron como gerentes generales de Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao…Félix es hijo del recordado Pablo Peguero…Y Mejía es hijo de Vitelio el presidente de Lidom…Ambos han hecho buen trabajo, pero me parece bien que no se aferren a una cosa que no es de ellos…Después vemos a Félix que no es feliz y a Mejía que gemía…Aquí estamos discutiendo quienes van y quienes no van para el Clásico Mundial…Pero, Japón ya dio a conocer su roster oficial…La Asociación de Boxeo de Santiago está trabajando arduamente en el montaje de la Copa Independencia…Por cierto, me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en el boxeo femenino, hay peso gallo, pero no gallina…Por hoy, out 27.