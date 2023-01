What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Cuando en los medios apareció la foto del cátcher Ernie Lombardi sosteniendo 7 pelotas en una mano, aquellos fue un acontecimiento.

*

Lombardi jugó 17 temporada de Grandes Ligas y su histórica foto fue entre 1931 y 1947, década que jugó para los Rojos de Cincinnati.

*

Sin embargo, la hazaña de Lombardi sosteniendo 7 pelotas con una mano, no era irrompible y más adelante apareció otro jugador que la quebró.

*

Pero, Lombardi no solamente se conoce por las 7 pelotas entre sus 5 dedos, sino por ser un gran bateador.

*

En una ocasión el famoso historiador de béisbol Bill James lo llamó, “El hombre más lento en jugar en Grandes Ligas”.

*

James destacaba con la regularidad que Lombardi bateaba para doble play, terminando su carrera con 261 ocasiones para jugadas dobles, lo que hizo una vez cada 25,3 por turnos.

*

Aun así, fue campeón de bateo en dos ocasiones y terminó bateando sobre 300 en su carrera, aderezado con 8 Juegos de Estrellas.

*

Hay un hecho jocoso para el público y doloroso para Lombardi, en la Serie Mundial de 1939, contra los Yankees.

*

Lombardi olvidó ponerse la copa de protección y cuando Charlie Keller se deslizó en el plato, golpeó sin querer a Lombardi en los desprotegidos “gemelos”.

*

Mientras Lombardi rodaba y se retorcía de dolor, Joe DiMaggio logró anotar el gane desde segunda base, en lo que fue conocido como “Lombardi’s Big Snooze”.

*

Al año siguiente, 1940, Lombardi se vengó de los Yankees ganando la Serie Mundial y siendo el cátcher del no hitter de Johnny Van Meer.

*

Ernie Lombardi fue exaltado a Cooperstown por el Comité de Veteranos y frente al estadio de Cincinnati hay una estatua suya.

*

Mañana le digo quién agarró más pelotas que Lombardi en una mano y cuántas.

*

