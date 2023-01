What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Vamos a aprovechar este jueves de TBT para reseñar la trilogía de Barry Bonds, su padre Bobby y su padrino Willie Mays.

*

Cuando Barry escaló las Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh, decidió lucir el número 24 en honor a su padrino Willie Mays.

*

Con el doral 24, Barry Bonds jugó con los bucaneros de de 1986 hasta 1992, cuando pasó a los Gigantes de San Francisco.

*

Ese año 1992, Barry firmó un contrato récord en ese momento, recibió 43,75 millones por 6 temporadas, con 28 años.

*

Pero, Barry encontró un problema con el número 24 de su padrino en San Francisco, ya que había sido retirado por el equipo de La Bahía.

*

Entonces, Willie Mays se le acercó para sugerirle que usará el número 25, que había llevado su padre Bobby Bonds.

*

Para el resto de su carrera que fue con los Gigantes hasta el 2007, Barry Bonds llevó el número 25 que había pertenecido a su padre Bobby.

*

En su carrera Bobby Bonds disparó 337 cuadrangulares, Willie Mays 660 y Barry Bonds 762, que es la marca de Grandes Ligas.

*

Sumando la cantidad de jonrones de esa trilogía cualquier calculadora pega el grito al cielo.

*

Pero, entre los Bonds, padre e hijo y el padrino y compadre Willie Mays depositaron 1,759 pelotas fuera de los parques de jugar.

*

Hablando de los Gigantes, con ese equipo Willie McCovey jugó 22 temporadas y ganó tres lideratos de jonrones.

*

McCovey conectó en su carrera 521 jonrones, de los cuales 18 fueron con las bases llenas (Grand Slams).

*

SQUEEZE PLAY: Las plumas de los gansos son utilizadas tradicionalmente para fabricar los volantes de bádminton, pero las que se utilizan son del ala izquierda, no de la derecha…