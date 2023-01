What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Continuando con los atletas de Santiago que sobresalieron en 2022, hoy tocaremos el voleibol.

*

Yeye Aybar, quien es la autoridad de este deporte en Santiago, nos proporciona los nombres de los más sobresalientes del año recién finalizado.

*

Como las damas van primero, porque somos caballeros, en el femenino la más sobresaliente fue Angélica Hinojosa.

*

Esta espigada jugadora de 6 pies y 2 pulgadas forma parte de Las Reinas del Caribe.

*

Salida de Cienfuegos, en Santiago Oeste, Angélica ha dejado huellas como una gran bloqueadora, incluso es apoda la “Torre”.

*

En el voleibol masculino destacamos la actuación en 2022 de Ezequiel Toribio, nativo del municipio de Licey.

*

Toribio juega como refuerzo en el voleibol de Santo Domingo con el sexteto del Club Bameso.

*

Podríamos resumir todo lo que se pueda decir de Gerson Ezequiel Toribio, indicando que es refuerzo en la Liga de Voleibol de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

*

El recorrido para este prometedor voleibolista salido del municipio de Licey, es desde Santiago a Dubái, de 23 horas y 29 minutos.

*

SQUEEZE PLAY: Este viernes esperamos a Melchor, Gaspar y Baltazar con oro, incienso y mirra…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…He tenido poco roce con el manager de las Águilas Cibaeñas José Leger…No acostumbro a bajar al terreno de juego, lo hago algunas veces cuando vienen los Toros para saludar a mi amigo Rafael Rijo…Pero, lo que hizo Leger el pasado miércoles enseña que es un gran hombre, con un enorme sentido de la amistad…El martes me enteré que unos grupos de fanáticos iban a reconocer a José Leger antes del juego con los Tigres de Licey…La actividad no se dio el miércoles como se rumoraba…La razón fue la siguiente…Leger no aceptó que se le hiciera el reconocimiento previo al juego con Licey y pidió dejarlo para otra fecha…La razón que expuso Leger es de hombres que no son mezquinos y respetan la amistad…Indicó que eso se podía ver como echar una vaina a José Offerman y ese era su amigo…Mi respeto para José Leger por tan bonito gesto…Leger es legal…Me recuerda Rubén Rodríguez, que el señor del que hablamos ayer, padre de Papillón es Agustín, quien tenía una Fantasía en el Mercado…Frank Angón, el niño camerunés que vino al Cibao FC, está participando en la Copa del Rey de Fútbol en España…Otro logro de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF)…Recordamos Angón, cuando vino jovencito de la mano de Albert Benaiges y fue acogido por el ingeniero Manuel Estrella…También, hijo de dominicano, está en la Copa del Rey, Omar De la Cruz, quien es de la Selección Nacional…Dice el exbaloncestista Nao Peña que los bleachers son cárceles, quien entra no sale y si sale no puede volver a entrar, aunque tenga su boleta…Ayer escribimos de Melvin Marcelino, el mejor en atletismo de Santiago en 2022…Marcelino me envió un audio que me sorprendió…Me recordó que yo lo llevé a los Dodgers de Los Ángeles para ser visto, buscando una firma, ya que él jugaba pelota…Marcelino practicaba con Gonzalito en Villa Olga….Algo parecido me pasó con Oscar Florencio futbolista del Cibao FC, el maeño que en 2022 fue titular del onceno naranja…Por cierto, Marcelino es primo del cronista deportivo Ramón Jiménez, de Montecristi…Nació en la ciudad del Morro, pero vino chiquito a Santiago donde Elías Pérez lo acogió y ha puesto alas en sus pies…El sábado a las 2:00 en el estadio Cibao hay clínicas de béisbol para niños y jóvenes…Ahí estarán jugadores de Grandes Ligas encabezado por Nelson Cruz…Ahora Fedobe es Fedom…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, ACB es el acrónimo con que se conoce la principal Liga de Baloncesto Profesional de España…Por hoy, out 27.