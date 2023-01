What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

El gerente general de un equipo de béisbol tiene entre sus funciones realizar las transacciones de jugadores y nombrar el cuerpo técnico.

Esa definición, deja en claro, que si se iba a entregar un premio al Gerente del Año, el ganador debió ser Ángel Ovalles.

Incluso, los contrincantes de Ovalles debieron ser Amaury Mejía, de los Gigantes y Félix Peguero, de las Estrellas y no el ganador Audo Vicente, de los Tigres.

Ovalles es el responsable de los cambios realizados con la mayoría de los jugadores activos que tienen las Águilas Cibaeñas, nombró al mánager José Leger y el cuerpo técnico.

En cambio, cuando la directiva de los Tigres del Licey anunció a Audo como gerente general, lo hizo juntamente con el mánager José Offerman por Tony Díaz, es decir, que el dirigente fue una imposición de la oficina.

Por la premura con que fue anunciado Audo en reemplazo de Carlos José Lugo, es obvio que ese equipo no lo conformó él, sino que lo encontró hecho.

Desde que asumió la gerencia de las Águilas en 2019, Ovalles ha realizado cambios de jugadores que ganaron en el 2020/21 y que han jugado con gallardía en 2022/23.

Veamos algunos ejemplos de los cambios en la era de Ángel Ovalles, admitiendo que cuando escuchamos algunos arqueamos las cejas, pero los resultados les han dado la razón.

Orlando Calixte por José Marmolejos, Geraldo Perdomo por Danny Santana, Eguy Rosario por Robel García, Ramón Torres y Wendolyn Bautista por Richelson Peña, Jerar Encarnación y Jesús Liranzo por Luis García y Emilio Vargas.

Así como, Aneury Tavárez por Rainel Rosario, Andretty Cordero por Diego Goris, Junior Fernández por Wilín Rosario, Neftalí Feliz por Joseph Rosa, Julio Rodríguez por Isaías Tejeda y Yairo Muñoz por Lolo Sánchez.

Otros negocios no han tenido grandes repercusiones por ausencia como, Santiago Espinal por Amed Rosario, Alex Reyes por Luis Severino, Ibandel Isabel, Harold González y Aneurys Zabala por Adonis Uceta y Edwin Espinal.

Cabe destacar, que hubo un momento de la actual temporada, que las Águilas tenían a 9 jugadores llegado vías los cambios de Ovalles en el terreno de juego.

Y termino siendo justo, Ángel Ovalles es el auténtico ganador del Gerente del Año, pero Audo Vicente lo necesitaba más. Y no digo más.

Nada de fanatismo, lógicas y estadísticas como sustentos de un análisis.

SQUEEZE PLAY: Katherine Hepburn es la única actriz que ha ganado 4 estatuillas de los Oscar… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Me escribe el Pachá para decirme que el Tsunami no se queda dao…Me imagino que Pachá se refiere a las dos salidas malas que ha tenido Carlos Martínez en el Todos Contra Todos…Al final lo que cuenta es la corona, no los premios individuales… ¡Ofrézcome! Dice Pablo Neftalí Cruz que fue al Juego de Leyenda y no lo dejaron entrar…Pero, la mayoría de leyendas que estaban ahí pasaron por las manos de Neftalí…Dio pena verlo hacer ese relato en Deportes Entre Nosotros con Osvaldo Rodríguez Suncar…Hay personas que califican de inhumano las lidias de gallos y toros y apoyan la UFC…Lo más parecido al circo romano…La Federación Mundial de Béisbol y Softbol cerró el año 2022 con los rankings…En béisbol coloca la República Dominicana en el puesto 9…En softbol masculino en el 18…En softbol femenino en el 43…En los próximos días actualizarán el béisbol femenino…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en Canadá los dos deportes nacionales son, hockey sobre hielo y el Lacrosse…Por hoy, out 27.