Tuto Tavárez

Cuando Pelé visitó la República Dominicana en 1976, el presidente Joaquín Balaguer hizo una de esas genialidades que lo caracterizaban.

Correspondía al síndico de Santo Domingo, que era Papi Estrella, ser el edecán de Edson Arantes do Nascimento.

Pero Estrella estaba enfermo y había que nombrar un reemplazo y es entonces cuando entra Balaguer con una de sus salidas.

Balaguer mandó a llamar el Senador de Santiago, que era Reynaldo “Papi“ Bisonó, para encomendarle a Pelé.

“Quiero que el Rey sea edecán del Rey”, le dijo Balaguer a Reynaldo en lo que pareció ser un trabalenguas, pero que no lo era.

Bisonó preparó una visita del Rey Pelé al Palacio Nacional, donde el futbolista brasileño, sacó una amplia sonrisa al mandatario con una de sus ocurrencias.

En su oficina de las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao, Bisonó conserva la foto de la visita de Pelé a Balaguer y con la cual ilustramos esta entrega.

Además de Elito, apodo de Balaguer, Pelé y Papi, figuran, Justo Castellanos Díaz, secretario de deportes, Andrés Hermidad, Johnny Morales, de J. Armando Bermúdez; Álvarez Sánchez, Elba Franco, Francisco Comarazamy y naturalmente Rafael Bello Andino.

El Rey Pelé quedó tan complacido con las finas atenciones del Rey Reynaldo, que lo invitó a ir a ver un juego de New York Cosmos en los Estados Unidos.

Pero, Balaguer nombró a Papi Bisonó en el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) y no pudo hacer el viaje.

El partido de fútbol, que motivó la visita de Pelé, era entre New York Cosmos y el Violette Atlético Club, de Haití.

En el 2022, Violette jugó en Santiago contra Cibao FC y Atlético Vega Real, en el Torneo de Clubes Campeones de la Concacaf.

El juego del Cosmos y Violette fue el 6 de junio de 1976 en el Centro Olímpico y los precios eran RD$5.00 Palcos, RD$2.00 Preferencias y RD$1.00 Gradas.

Unas 25 mil personas se congregaron en las localidades del Centro Olímpico, para el encuentro donde se anotaron 3 goles.

Jean Baptiste anotó al minuto 35 para Violette, Bob Rigby empató en el 41 para Cosmos y el de la victoria un minuto más tarde, cuando al 42 Pelé estremeció las graderías con el gol del triunfo 2-1.

SQUEEZE PLAY: Pelé anotó en su carrera 1,283 goles en 1,367 juegos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Si la visita del New York Cosmos fuera ahora, no hay que traer un equipo de Haití…Con una Selección Nacional del momento batallábamos…El crecimiento del balompié dominicano después de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) es inmenso…Ya hasta jugadores exportamos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, hasta el 2022, que se hizo un nuevo acuerdo, un árbitro colegiado de Primera División en España ganaba 4,000 Euros por partido y una dama colegiada solo 300 Euros…Por hoy, out 27.