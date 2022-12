What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

Es extraño el caso que envuelve al primera base Lewin Díaz, quien es nativo de Santiago y juega para las Estrellas Orientales en Lidom.

Este jueves temprano recibí una llamada del entrenador de béisbol William Valdez, quien hizo pelotero a Lewin.

La llamada de William era preocupado por los vaivenes en Grandes Ligas que está teniendo el joven de 26 años.

En poco más de un mes, Lewin ha sido negociado o dejado libre por varios equipos de Grandes Ligas.

Después de estar tres temporadas, aunque no completas, con los Marlins de Miami, fue puesto para asignación el 15 de noviembre.

Los Piratas de Pittsburgh lo reclamaron una semana después y el 30 del mismo lo colocaron para asignación.

Solo pasaron dos días y los Orioles de Baltimore lo reclamaron de los Piratas, para volver a colocarlo para asignación el 21.

El día 23 llegó a los Bravos de Atlanta vía cambio y el miércoles 28 lo pusieron en asignación.

Lewin no ha explotado con el bate en grandes Ligas como hizo en las menores, donde pegó 604 hits, con 102 jonrones, 10 triples, 142 dobles.

Sus guarismos en las mayores son de 321-58 para un pírrico 181, con 13 vuelacercas, 27 impulsadas, 30 anotadas, 19 bases y 99 ponches.

A la defensa ha sido una pared, fildeando para 1000 en 99 juegos, con 753.2 de entradas en el terreno, 670 out en 742 chances, 72 asistencias y 74 doble matanzas.

Lo recuerdo dando palos en la Academia de William Valdez en Las Colinas, cuando fue firmado en 2013 por los Mellizos de Minnesota y algunos scouts lo rechazaron porque aparentaba que iba a ser un “gordito”.

Pero, se estiró hasta 6 pies 4 pulgadas, levantando 217 libras. Por ahora, no hay peligro en que lo dejen libre muchas veces, si aparece quien vuelva y lo firme.

