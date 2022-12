What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

(1 de 2)

Ambos se llaman Tony, son de la Línea Noroeste, jugaron para las Águilas Cibaeñas y son de los mejores peloteros de la pelota dominicana.

*

No es difícil concluir que nos estamos refiriendo a Tony Peña y Tony Batista, dos grandes aguiluchos.

*

Pero, hay otro hecho que tienen en común Peña el nativo de Palo Verde y Batista el salido de Mao.

*

Los Tony, fueron Novatos del Año en sus primeras temporadas en Lidom, un premio que solo puede ser ganado una vez en cada liga.

*

Pero, la temporada siguiente de ser novatos, tanto Tony Peña como Tony Batista se llevaron el MVP de Lidom.

*

Tony Peña llegó primero que Tony Batista por lo que la primera entrega va para el mejor receptor.

*

El debut de Peña con las Águilas fue en la temporada 1978/79, solamente vio acción en cinco juegos, actuando mayormente como sustituto. En su breve actuación Peña agotó seis turnos en los cuales disparó dos cohetazos, incluyendo su primer jonrón.

*

Con esa efímera actuación, quedó más que demostrado que estábamos ante el nacimiento de una estrella.

*

En 1979/80 Tony estuvo detrás del plato en 51 partidos de los 60, agotó 186 turnos, con 59 imparables para promedio de 317, remolcó 20 y anotó 21.

*

Al momento de escoger los mejores de la temporada, Tony Peña no tenía rivales para el premio de Novato del Año.

*

Llegó la temporada 1980/81 y ahí detrás del plato de los aguiluchos, con su número 14 en la espalda, estaba el nativo de Palo Verde, con su juego alegre, su estilo de recibir casi acostado en el plato, brazo de cañón y atento al juego.

*

No se tomó ni un solo día de descanso y Peña, comportándose como una roca, jugó los 60 partidos de los amarillos en la Serie Regular.

*

En total fueron 238 los turnos oficiales y conectó 62 metrallazos para promedio de bateo de 261 de average. Tony disparó 7 cuadrangulares, un triple, 9 jonrones, anotó 26 carreras y remolcó la cifra de 44 compañeros.

*

Con esos número y jugando una posición como la receptoría, Tony Peña no tenía competencia para el premio de Jugador Más Valioso de Lidom, siendo la primera vez que el novato de un año fuera el mismo MVP del año siguiente.

*

SQUEESE PLAY: En baloncesto no existe el jugador lateral…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Juan Tavárez, uno de los pioneros en las transmisiones del béisbol amateur está de vacaciones por Santiago…El Baloncesto Superior de Laguna Salada también terminó como la fiesta de los monos…Solo, que no era a rabazos, sino a sillazos…Están violentos los muchachos del aro y el balón…Buena elección de Rainer Núñez como Novato del Año…Pienso que Rodrigo Benoit debió estar entre los nominados, no digo ganar…Con 3-1 merecía mención…Águilas con 3 cubanos en rotación y el “cubiche” Radhamés Bonilla fingiendo ser liceísta…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Hellas es Gracia en griego…Por hoy, out 27.