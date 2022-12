What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

(1 de 2)

No era grande, tenía un problema en un pie que era más corto que el otro, pero quienes lo vieron jugar, lo califican como un fenómeno.

*

El que la mayoría de técnicos escogerían para un último disparo, que sea decisivo para ganar o perder.

*

Nos estamos refiriendo a Eladio “Yayo” Almonte, quien coleccionó coronas de campeón, en casi todos los torneos de Baloncesto Superior del país.

*

Para los hombres más altos que él, Yayo se inventó un tiro de “flaicito”, que pasaba sobre la cabeza de su rival y penetraba con precisión de relojero por el aro.

*

Yayo concluyó su carrera en el Baloncesto Superior de Santiago, como el cuarto mejor anotador con 3,497 puntos.

*

La encestaba de fuera, pero en la pintura era duro y atrapó 696 rebotes, adornado con 455 asistencias y en la línea de tiros libres la lanzaba por un tubo, con un increíble 81 % y se robó 285 balones.

*

La exitosa carrera de Yayo Almonte en el Baloncesto Superior de Santiago fue con el uniforme del Club Domingo Paulino (CDP), pero, ¿Cómo llegó a ese club y cómo se sintió cuando salió de Plaza Valerio? Hablaremos en la próxima entrega.

*

Llevó su calidad a Santo Domingo donde jugó y fue campeón con el emblemático club Mauricio Báez .

*

Pero también se paseó por los tabloncillos de torneos como San Francisco de Macorís, La Vega, Puerto Plata y otros.

*

Yayo se radicó en Italia, donde vive con su familia y aprovecha intercambio entre dominicanos para sacar el baloncestista que lleva por dentro.

*

En la actualidad, Eladio “Yayo” Almonte está por los predios de Puerto Plata, donde fue entrevistado por Luis Tomás Rae, un material interesante, que da para otra entrega mañana. Si Dios quiere.

* SQUEEZE PLAY: “Menos es más” es un aforismo atribuido al famoso arquitecto mies van der Rohe… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…A propósito de baloncesto, el exjugador Leonardo “Nao” Peña tuvo una excelente carrera…Luego se retiró y se dedicó a dirigir grupos de música típica…Parece que la creatividad le llegó el fin de semana…Nao invitó una nueva palabra, que nadie ha podido descifrar “Licedom”…Nao sabe de derecho de autor y de seguro la registró…¡Argentina campeón!…Reeecojaaan, que ganó Argentina!…Ah no, eso es Santana Martínez con las Águilas…El viernes, mientras disfruta del encuentro navideño del periódico La Información recibí varias llamadas…Héctor Cepín y Fellito Ortiz me contaron de las amenazas a los cronistas que hablen mal del torneo de béisbol…Como medida de prevención, desde ese día estoy durmiendo con ropas…Suerte que Yeni Berenice es aguilucha…De 32 países en el Mundial de Qatar 31 perdieron y no se acabó el mundo…Y si se hubiese acabado, no era por eso…Es decir, que de 6 equipo en la pelota dominicana 5 van a perder…Decir que César Valdez es el papá de un equipo es quitarle méritos…Es papá de la Liga…Chequeen los números…Si vemos los rosters de Leones y Toros, hay que preguntarse, cómo no clasificaron…Se demuestra una vez más que no es con nombres, sino con hombres…Eso se lo escuché a Chilote Llenas cuando era pelotero…Charlie Valerio debutó como lanzador el sábado…Por poco salva el juego…También lanzó Peter O’Brien y hasta ganó…O’Brien tiene ahora el mejor porcentaje de ganados en la pelota dominicana, uno ganado y cero perdido para 1000…Diego Goris fue el derrotado, su primera derrota…También lanzó Richard Ureña…Terminaron echando partidos…Si eso lo hace José Leger lo acaban y multan…¿Por qué teniendo un equipazo hay que ayudarlo?…El encuentro navideño del Grupo Estrella rompió récord de personas…Full el bajo techo de la Madre y Maestra…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en Estados Unidos existe una costumbre de que nadie se viste de blanco después del Día del Trabajo…Por hoy, out 27.