Era fácil advertir que, cuando pasara el nublado la Federación Dominicana de Béisbol Olímpico, iba a contar las estrellas.

El fin de semana, la entidad que preside Juan Núñez Nepomuceno, creó una Comisión Provisional para que se encargue de la Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago (ABOS).

En la misma no figura el licenciado Diógenes “Tite” Núñez, quien es el presidente reelecto, en unos comicios que Fedobe desconoció.

Conforme a la misiva de Fedobe, la Comisión de santiagueros está presidida por Tomás Bonilla, quien era vice de la pasada directiva.

También figuran pasados directivos como Ambiorix Cruz Mata, Leonardo “Pichí” Almonte y Ernesto Rosario.

Están además, Apolinar Peralta, Junior Mariñez, Manuel Medina, Yissete Minaya, José Ventura, Elywin Domingo Peña y José García.

En la carta firmada por el licenciado Núñez Nepomuceno y el ingeniero Eriberto Miranda Then, dan instrucciones precisas sobre los pasos a seguir.

“Ustedes tendrán la autoridad de dirigir el béisbol organizado de la provincia de Santiago, en todo lo relativo a los distintos campeonatos”, explica.

Además, los autoriza a a participar en los Torneo Nacionales organizados por la Federación.

Tendrán la potestad de organizar y juramentar las distintas comisiones de los municipios y distritos de Santiago.

Todos esos, son pasos previos a lo que deberá culminar con la escogencia de un Comité Ejecutivo de la ABOS.

Penoso lo sucedido, que Tite Núñez haya quedado fuera, siendo una persona que aporta al béisbol, pero me dicen que tenía o tiene, unos malos consejeros.

SQUEEZE PLAY: Los Primeros Juegos Paralímpicos de la historia, se celebraron en 1960 en Roma…Falta mucho para el 27 de febrero?…Desde el jueves tuve problemas con el Whatsapp por lo que no pude enviar la columna del viernes…Además, muchos contactos colapsaron…Se inauguró el estadio de fútbol de Jarabacoa y con victoria de los locales sobre O&M…Hay discrepancia con el nombre del estadio…Se llama Junior Mejía quien fue un portero dominicano…Pero una persona de fútbol me dijo que debía llamarse Padre Soler…Me dice que sin el Padre Soler el fútbol no existiera en Jarabacoa…”Papi Bisonó, el padre del deporte en el Cibao”, Oscar Núñez cuando leyó en la columna que cumplió 90 años…La atleta turkmena Polina Guryeva ganó plata en levantamiento de pesas…Compitió en los 59 kilos…El Estado le regaló por su hazaña, un apartamento, un Todoterreno Lexus-570 Sport Plus 2021 y 50 mil dólares en efectivos…Si gana el oro le dan medio país…Tratándose de béisbol, se puede decir que Fedobe aplicó la grúa…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, la gente gritaban los atletas en las calles ¡Ganbate!…Los dominicanos estaban chivos, pero los que juegan en Japón como Christopher Mercedes y Ángel Sánchez le dijeron, eso es, ¡Adelante! ¡Animo! ¡Buena suerte! ¡Esfuérzate! Así que estimado lectores ¡Ganbate!…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez