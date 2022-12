What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

Solamente 90 minutos quedan al Mundial de Fútbol de Qatar, que jugará el último partido el domingo, Argentina contra Francia o Messi contra Mbappe.

Como el Mundial está llegando al final, vamos a compartir con los lectores un “Top 10” de 10 frases insólitas del fútbol.

Deben leer detenidamente, para entender que dijeron y qué quisieron decir, estos fenómenos del balompié.

1- “A medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa”, Carlos Tevez, en junio del 2017.

2- “Como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil”, Edinson Cavani, en Copa América 2015.

3- “Perdimos porque no ganamos”, Ronaldo Nazario, de Brasil.

4- “Cuando éramos niños, a muchos amigos les gustaba el baloncesto y a otros el básquet”, Sergio Ramos.

5- “Quiero agradecerles a mis padres, en especial a mi padre y a mi madre”, Alessandro Altobelli, delantero italiano de los 80.

6- “Vi al portero adelantado y se la tiré por arriba, fue un gol de odontología”, Nelson Pedetti, exjugador uruguayo.

7- “Del país al que iré no puedo contar nada…Sólo voy adelantar que es un equipo brasileño”, Murci Rojas, exdefensa chileno.

8- “El fútbol es como el ajedrez, pero sin dardos”, Lukas Podolski, futbolista alemán.

9- “¿Qué cuántos pulmones tengo? Uno, como todo el mundo”, Mostaza Merlo.

10- “Si, me siento muy bien físicamente. Eso es, entre otras cosas, gracias a la dieta que me proporciona la nutricionista, basada en hidrocarburos”, Gustavo Biscayzacu, futbolista de Uruguay.

SQUEEZE PLAY: “Solo hay una posibilidad: Victoria, derrota o empate”, Franz Beckenbauer…Una ñapita…Para completar la docena…”Si llega a entrar el balón es gol”, Michel González…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El paparazzi me envió la foto de Paolo Modolo con Juan Marichal mirando el juego Argentina y Croacia…Bueno, el mismo paparazzi me envió a Leo Sánchez y doña Solangi con Maichal mirando el juego Francia y Marruecos…Hicieron un brindis por los 107 años que cumplió Frank Sinatra el pasado lunes 12…Entonces, el traicionado fue José Miguel Minier…Me están pidiendo prueba y por eso vamos a ilustrar esta columna con la foto de Juan Marichal, Leo Sánchez y doña Solangi…Ah, es que Marichal es Sánchez igual que Leo…El expresidente Argentino Mauricio Macri, cuando visitó al ingeniero Manuel Estrella en el Cibao FC, dijo que Argentina estaría entre los primeros 5 del Mundial…Están entre los primeros 2 y podrían ser 1…¡Qué Héctor Borg no está ni de coach en el equipo RD para el Clásico Mundial de Béisbol!…Se lo ganó con la medalla olímpica…En los próximos periodos de la Asociaciones de Cronistas de la capital y Santiago, se perfila Américo allá y Américo aquí…Se cree que Américo Celado va por la capital…En Santiago está al timón Américo Cabrera…Los Almirantes…Nos enteramos que a las Águilas les van a confiscar el juego del jueves…Por utilizar a Roenis Elías que es izquierdo y eso va contra los Derechos Humanos…¡Inocente mariposa!…Un adelanto para el 28…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el gol más rápido en una final, fue en el Mundial de 1974 en Munich y lo anotó Johan Neeskens a los 2 minutos…Por hoy, out 27.