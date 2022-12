What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

El pasado sábado vi que un gran deportista estaba de cumpleaños y decidí dedicarle esta entrega, aunque para hablar de su carrera se necesitan muchas.

*

Nos referimos a Héctor Camacho, quien fue un extraordinario jugador en los años dorados del béisbol amateur.

*

Pero, Camacho no solo fue jugador béisbol, también fue tremendo manager y propulsor de otras disciplinas como el voleibol, el atletismo y el softbol.

*

Prometo indagar sobre sus números para otra entrega, pero se recuerda una gran batalla que tuvo por un título de bateo con el inmenso Maney Cabreja.

*

Camacho bateó para 418 de average y Cabreja para 410, siendo los únicos que batearon sobre 400 en esa temporada.

*

Si la memoria no me traiciona, porque ha pasado mucho tiempo, creo recordar que ganó tres títulos de bateo y uno en la capital disputado con Alberto Lois.

*

Siendo el capitán del equipo de la Universidad Católica Madre y Maestra, el manager Danilo Calderón tuvo que ser sometido a una operación y Camacho tomó las riendas del equipo y fue campeón.

*

Ahí nació quien sería un buen manager, no solo en el béisbol, porque dirigió la Selección de Softbol Femenina de Santiago que estuvo en un evento internacional en Puerto Rico.

*

Camacho fue empleado de la UCMM y eso le permitió ayudar a muchos jóvenes, tanto en los deportes como en los estudios.

*

Tenía un trabuco de equipo que se llamaba Estrellas de Héctor Camacho, de donde salió una pléyade de jugadores, algunos para el profesionalismo, no tengo la lista, pero la prometo.

*

Saludamos desde aquí a Héctor Luis Camacho y esperamos que celebre muchos más, con buena salud.

*

SQUEEZE PLAY: Vampiros Eléctricos se llama a los aparatos eléctricos, que aún apagados consumen energía…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Desconocía lo organizado que es Fernando “Chicué” Pichardo…Pero, desde que comenzó a jugar baloncesto, siendo un niño, Chicué anota todos los canastos que mete…Recientemente, de acuerdo a sus notas, llegó a 20 mil puntos metidos…El hecho no se dejó pasar por alto…Un grupo de amigos lo celebró por todo lo alto en Il Pasticio…Porque 20 mil son 20 mil, no importa en la cancha que los meta…Incluso, los representantes de libro Guinnes en el país, John Wilson y Richard Foxx le entregaron un certificado como líder del país…Rafael Furcal vino a la celebración de Chicué, así como Ángel Aroboy…Leo Sánchez fue el primero en felicitar a Chicué por su hazaña…La proeza fue certificadas por tres abogados, José Miguel Minier, Giovanny Tejada y Junior Constanza…Carlos Manuel Álvarez le entregó una placa a nombre del grupo de amigos…Otros presentes, además del anfitrión Paolo Modolo fueron, José Ramón Ramia, Ricardo Mejía, Denny Ureña, Juan de Dios Llaverías, Denny el Montro, Doc Paul, Yanky Rodríguez, Gary Pichardo, Miled Ramia, José María Álvarez, Carlos Estrella, Martín Pichardo, Titi Cruz, Salvador Mejía, Engel Peralta y Carlitos Sánchez…Un momento de gran emoción fue cuando su hermano Silvino Pichardo, con lágrimas en los ojos abrazó a Chicué por el récord establecido…Mícalo Bermúdez y Fernando Capellán, quienes están fuera, se comunicaron vía zoom para felicitar el “récordman”…En la actividad escuché decir, que Julio Pichardo no fue por envidia porque Chicué siempre lo superó encestando de tres…Chicué tiene 20 cuadernos llenas, cuando llegaba a mil lo guardaba…Ahora es más fácil guardar en computadora…Felicidades Chicué, si Juanchy Sánchez estuviera vivo lo hubiese disfrutado en grande…El pitcher Denny Valdez lanzó este año con los Caballeros de Santiago…Valdez de 32 años murió el viernes de un infarto…Dice Radhamés Bonilla, ¡Otra víctima de la vacuna!…Ya yo estoy por creerle…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, es de Joaquín Sabina la expresión: “Soy un mal marido, pero buen amigo”…Por hoy, out 27.