Por Tuto Tavárez

Antes del presidente Luis Abinader, entrar al Palacio Nacional no era para atletas aficionados.

Los presidentes que antecedieron recibían a los peloteros profesionales cuando iban para la Serie del Caribe.

Con Abinader las cosas han dado un giro y vemos como se reciben peloteros profesionales, como una selección de baloncesto o voleibol.

Hemos vistos entrar al Palacio Nacional a una humilde muchacha como Marileidy Paulino, que nos ha puesto a gozar en el atletismo.

Atletas minusválidos han podido atravesar con sus sillas de ruedas, las puertas del Palacio, para compartir con el mandatario.

El presidente Abinader ha recibido a boxeadores, que cuando ven las cámaras fotográficas, se cuadran para posar con el mandatario, porque esa es su naturaleza.

El Estado, principalmente a través del Banco de Reservas, está apoyando muchos eventos provinciales.

Pero, donde cierra con broche de oro, es que el presidente recibe a los equipos campeones y eso es un doble título para cualquier atleta.

El pasado lunes, el Salón de Embajadores del Palacio Nacional se tiñó del color naranja, cuando Abinader recibió a los equipos campeones de fútbol del Cibao FC y su cabeza principal y pensante, el ingeniero Manuel Estrella.

Tres autobuses fue necesario contratar para llevar los cinco equipos, directivos y otros miembros de los oncenos con sede en Santiago.

Los equipos campeones de cualquier disciplina deportiva, organizada por las reglas, deben gestionar, lo que parece que ahora no es difícil.

Visitar el Palacio Nacional y junto al presidente Luis Abinader, comprobar si es verdad lo que nos dijeron de niños, que las cortinas del Palacio son de terciopelo azul.

SQUEEZE PLAY: Si un jugador de fútbol lleva en su camiseta un eslogan no permitido, el árbitro debe obligarle a cambiarse…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Caramba, murió Pablo Milanés…Me imagino un abrazo grande en el cielo, entre Milanés, Menny Almonte y Víctor Víctor…Carlos Manuel Estrella destacaba ayer la coincidencia que muriera el Día de los Músicos…”Yo pisaré las calles nuevamente/De lo que fue Santiago ensangrentada/Y en una hermosa plaza liberada/Me detendré a llorar por los ausentes”…Adiós, querido Pablo…Me informa Cheo Pérez que Tere Peña, quien está en la plancha que terciará en las elecciones del Centro Cultural Deportivo Dominicano en Nueva York, es de La Joya y es una joya…Me extrañó no ver a Paolo Modelo en el recibimiento del presidente al Cibao FC…Llamé a Leo Sánchez y a José Miguel Minier para saber si Paolo estaba bien…Entonces, me contaron que, El Bolillo quedó de pasar a buscarlo y lo dejó esperando…Así no Bolillo…Me dicen Leo y Minier “eso fue un penalti del Bolillo”…El Baloncesto Superior del Ejido está en su etapa semifinal…Lleno el Club Sameji…Apolinar Peralta asegura que habrá “Wilson” el sábado…Orlando Calixte jugará en Japón 2023…Estará con las Águilas hasta el 10 de diciembre…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Naomi Osaka se convirtió en los últimos Juegos Olímpicos, en la primera tenista en encender el pebetero…Por hoy, out 27.