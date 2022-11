What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

Se define como “perreo” a un tipo de baile de características sensuales, inventado en los Estados Unidos.

*

El término ha sido llevado a los deportes, para calificar las celebraciones o señales que hace un jugador.

*

Pero, más que “perreo” lo que hacen los atletas golpeándose en el pecho, parece “kingkoneo”.

*

Gestos que hacían los atletas pasaban inadvertidos, pero ahora las redes los sacan a la luz pública, minutos después.

*

No es pecaminoso que un lanzador celebre un ponche o un out, si no se dirige directamente al bateador, ni dice cosas obscenas.

*

Los aguiluchos gozaban a José Lima y sus ocurrencias, ahora los liceístas disfrutan de César Valdez y sus celebraciones.

*

Tampoco que un bateador lance el bate o haga musarañas después de dar un batazo, asegurándose de no golpear a nadie.

*

La mayoría de bateadores cuando llega a una base, señalan a su propio dogout y hacen diferentes señas y a nadie le molesta.

*

Lo que sucede es que el fanatismo vuelve irracionales a los seres humanos y dan riendas sueltas a sus frustraciones.

*

El deporte no puede ser, si no te gano te arrebato, porque eso insista a la violencia y todos sabemos cuáles son las consecuencias que esta deja.

*

Puedo tener simpatía, pero no fanático, lo que se define como: “Persona que defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada y sin respetar las creencias y opiniones de los demás.

*

Yo podría gritar a los cuatro vientos, sin ningún temor, que soy fanático de Jesucristo, pero no es bueno lo que dice el Mesías sobre el fanatismo.

*

¡Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! ¡Guía ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello! Opinó Jesucristo sobre el fanatismo. ¿Pecado?

*

SQUEEZE PLAY: Hawái es la estrella número 50 en la bandera de Estados Unidos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Todos los que me conocen saben que simpatizo por los Dodgers de Los Ángeles…Simpatizo, no fanático…Pero yo quería que llegaran a la Serie Mundial los Azulejos de Toronto…¿Por qué los Azulejos y no los Dodgers?…Porque simpatizo por los Dodgers, pero quiero que Yimi García gane una Serie Mundial…Si fuera fanático, es Dodgers o que entre el mar…Este lunes será la rueda de prensa para ofrecer los detalles del Baloncesto Superior de Santiago Rodríguez…Ruperto Ruck y su poderoso equipo de comunicaciones va rumbo a la Línea Noroeste…Me alegró mucho que ganara Cibao FC en el Torneo de Fútbol Sub-16…Pero, lo que más me alegró es que el gol de la victoria lo anotó Marcos Belliard…Fue un golazo del nieto de don Tomás Belliard…Y quien fuera mi pelotero, cuando el fútbol no estaba en el apogeo de ahora y todos los uniformes le quedaban grandes…Muy buena, buenísima, la entrevista de Osvaldo Rodríguez Suncar a don Ramón De Luna…¡Cuántas vivencias sobre la pelota dominicana!…Me dicen que Raffy Pichardo, “Raffy el Malo”, quiere poner a Palito de Coco en la Liga de los Sapos…Preguntamos en ¿cuál momento?…”Cuando este lanzando César Dionisio”…Cuando César Dionisio lo escuchó respondió con madurez ¡Gran cosa, eso lo que indica es el pésimo gusto y la poco cultura musical que tú tienes!…Una trivia…¿Quién tiene más anillos de campeones, Luis Polonia, Johan Camargo o Francisco Peña?…Espero fotos de las manos como pruebas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, lateralidad es el proceso por el que un niño demuestra ser diestro o zurdo cerca de los 6 años…Por hoy, out 27.