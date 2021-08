El pasado jueves cumplió 90 años de edad, uno de los más grandes deportistas que ha dado la República Dominicana.

*

Nos referimos a Reynaldo “Papi” Bisonó, presidente Ad-vitam de las Águilas Cibaeñas y con una amplia hoja de servicios en el deporte en sentido general.

*

Cuando las Águilas Cibaeñas conquistaron la corona nacional en el campeonato de 1965, Papi era el presidente del equipo.

*

El bisoño Bisonó, tenía apenas 33 años, convirtiéndose en el presidente más joven en lograr una corona.

*

Luego se convirtió en el primer Comisionado Nacional de Béisbol de la República Dominicana.

*

Fue un protector del béisbol aficionado de Santiago, respaldando al municipio de Navarrete en los torneos superiores.

*

Este año, en el mes de octubre, se cumplen 50 años que el Súper Selecto Bisonó se coronó campeón nacional.

*

Freddy Toribio bautizó a Papi como “El Zar de las Pequeñas Ligas”, por las ayudas que daba al béisbol de los niños.

*

Fue Bisonó quien solicitó al doctor Joaquín Balaguer la construcción del Palacio de los Deportes, hoy Arena del Cibao.

*

La idea era para que allí se diera boxeo, ya que Bisonó era el manejador de Enrique Sánchez.

*

En días pasados, Pappy Pérez y yo nos encontramos con Enrique Sánchez y nos dijo: “Todavía Papi Bisonó es mi manager, porque nunca ha dejado de ayudarme”.

*

Y no voy hablar de la visita de los Trujillo a su casa donde se planificó construir el estadio Radhamés, hoy Cibao.

*

Deseamos lluvias de bendiciones para Papi Bisonó en estos 90 años y que apague las velitas una por una, ya que 90 de un soplón, no es fácil.

*

SQUEEZE PLAY: Daltonismo, anomalía de la vista que consiste en no percibir determinados colores o en confundir algunos…Falta mucho para el 27 de febrero?…Cuando Leonardo Aguilera leía comerciales en la pelota amateur, lo escuché leyendo un anuncio de Arroz Bisonó…Me lo aprendí de memoria y nunca se me ha olvidado…Decía Aguilera: “Arroz, alimento básico en la dieta dominicana, pídalo por su nombre, exíjalo por su calidad, Arroz Súper Selecto Bisonó”…Pero una cosa bien leída…Redondeando debemos estar hablando de 50 años…Atención! Este miércoles desde las 8:00 de la mañana hay una cita en el Hotel Gran Almirante…El colega Martín Lajara estará con un formidable documento para los amantes del baloncesto y los deportes en general…El libro Los 50 Traviesos de Virgilio…Solo hasta las 12 del mediodía…Hay varios de Santiago en el libro a full color…El precio es de 500 pesitos, tres cervezas…Dependiendo donde las compre…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Ojo de Buey es el nombre que se le da a las ventanas circulares de los aviones y los barcos…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez