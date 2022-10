What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

Es imposible hablar de la natación en nuestro país, sin recordar las proezas de Priscilla Zacarías en la piscina.

*

Sus desafíos en la alberca eran pan comido, arribando casi siempre en la primera posición.

*

Priscilla se mojaba para coleccionar trofeos, medallas y viajes internacionales, siendo 12 veces Selección Nacional.

*

Hubo una época que Priscilla en femenino y José Alberto Rodríguez en masculino, monopolizaban las medallas y trofeos de los torneos del Club Amaprosan.

*

Como integrante de Las Pirañas de Amaprosan (Lapia) fue invencible y capturó varios premios del Atleta del Año, por parte de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago.

*

Priscilla combinaba sus éxitos en la natación, con excelentes notas de estudiante en las aulas.

*

Comenzó a nadar con los Tiburones de Baracoa y a los siete años, ya sobresalía entre los nadadores de Las Piraña.

*

Cuando estaba en lo alto de la ola, 2015, llegó el momento más difícil, un tumor cancerígeno en su fémur izquierdo.

*

Pero no se amilanó, el gobierno de turno cubrió los incosteables gastos y Priscilla derrotó ese mal que conspiró contra su vida.

*

Continuó sus estudios y preparación en Administración Hotelera y Maestría en Dirección de Empresas.

*

El Santiago Gurabito Country Club la ha contratado como Administradora, donde sabemos hará un trabajo encomiable.

*

A todo lo anterior, su mayor medalla se la ha ganado con la formación de un hogar y una bonita familia, donde Dios la premió con un buen esposo y una bonita niña.

*

Priscilla, la hija de Nelson Zacarías y doña Esperanza Almánzar y hermana de Sergio Nelson, es un ejemplo de perseverancia para motivar al más pesimista de los seres humanos.

*

SQUEEZE PLAY: Tontón Macoute (Tontón Macú), significa hombre del saco negro…Falta mucho para el 27 de febrero?…Pantoja se antojó y el Cibao FC se lo comió…Para los aguiluchos el triunfo de Cibao FC, con sede en Santiago es un buen presagio…Pero, los Toros del Este dicen, que Cibao FC es naranja, igual que ellos…!Uuuf!…Algunos amigos me han preguntado por lo que califican una ridiculez de los Gigantes…Hablan de un “The Champs”…Como el sábado estaba en fútbol, investigaré de qué se trata…Cuando me llamaron pensé que me estaban hablando de Deschamps un amigo…!Qué cosa! Yunesky Maya solo pudo sacar 5 ceros…Para los que se burlan del Guerrero…Y eso, que no han llegado “Los Mayitas”…!Cuántas energías tiene José Sirí!…Estaba dando saltos en el Julián Javier…Que los Padres de San Diego ganen, no ayuda a Fernando Tatis Jr…Pueden pensar que no lo necesitan…Los Dodgers de los Ángeles con 111 victorias en la serie regular, están eliminados…Vi algo extraño en Blake Snell, pero era el manager Dave Roberts o sus ayudantes quienes tenían que percatarse…Los campeones mundiales Bravos de Atlanta también están en su casa…No hace ruidos, pero vimos a Diego Goris en el dogout de los Gigantes…Este martes comienza la NBA…Ahí si hay teóricos…Yo me quedo con las opiniones de Martín Lajara y Francis Gallardo…Los demás, son poses para presumir…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en el primer reglamento de fútbol del año 1863, no existió la figura del árbitro…Por hoy, out 27.