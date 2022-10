Pica y se Extiende 

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

Finalmente, Aaron Judge no pudo ganar la triple corona de la Liga Americana, porque Luis Arráez se llevó el liderato de bateo.

*

Arráez de los Mellizos bateó para 316 y Judge con los Yankees lo hizo para 311, siendo líder en jonrones con nueva marca de 62 y 131 carreras impulsadas.

*

Pero, pregunto ¿Haber ganado la triple corona garantizaba al “Juez” el premio de MVP del joven circuito?

*

La respuesta debiera ser un si contundente, pero en el pasado ha habido sorpresas y nada garantiza que no se repita.

*

Jugar en la ciudad de Nueva York y con los Yankees es un “plus” a favor del bíblico nombre de Aaron, hermano de Moisés en el Antiguo Testamento.

*

En dos ocasiones en su carrera Ted Williams ganó la triple corona de la Liga Americana, pero no fue suficiente para ganar el MVP.

*

Empero, en 1946 y 1949, que Ted Williams no ganó la triple corona, se alzó con el premio MVP.

*

El año pasado, Vladimir Guerrero Jr., puso número para ganar el premio de Más Valioso, pero de por medio estaba la extraordinaria labor de Shohei Ohtani.

*

Ohtani, un tipo que cae bien en el béisbol, está haciendo sombra a Judge para el importante premio.

*

El japonés ganó 15 juegos, ponchando a 219 desde el box y con el madero sacó 34 pelotas y remolcó 95 vueltas.

*

Shohei Ohtani puede aspirar al MVP y el premio Cy Young, mientras que Aaron Judge, igual que Vladimir Guerrero Jr., en la temporada pasada, solo tienen opción para el Jugador Más Valioso.

* SQUEEZE PLAY: El que tiene boca se equivoca…Falta mucho para el 27 de febrero?…Todavía no salgo del asombro…Tony Durán me envió una noticia que publicó Elperiodico.com.do…Narraba la increíble historia de lo sucedido en Villa González a Héctor José Steffani, hijo del cronista deportivo e inmortal del deporte Héctor “Bullo” Steffani…De acuerdo a la nota, una persona entró armada a la residencia de Héctor José, adivine con cuales intenciones…Héctor José se involucró con el intruso, quien salió herido con su propia arma…Ahora la justicia acusa al reputado veterinario de intento de homicidio…El hecho se conocerá este lunes en el Palacio de “Justicia” de Santiago…Por lo que parece, cuando esto pase, el dueño de la casa violentada, debe ser un gran anfitrión…Debe mandar a pasar decentemente al invasor…Preguntarle si desea que le cuelen café…Preocuparse si ya cenó para prepararle un manjar…También preguntarle sobre su bebida favorita…Pero, el señor visitante podría pensar que está perdiendo tiempo…Entonces, acabe rápido, llame un camión a ayudarle a montar todos lo que tenga, que sea del agrado del desconocido…Por suerte, para Héctor José, la pistola no era suya, porque mínimo fuera acusado de terrorista…Las instituciones periodísticas y los medios deben estar ahí este lunes por la memoria de Bullo…Decía Tres Patines, que había gente que no lo dejaban robar honradamente…!Ganó Cibao FC y a casa llena!…Eso no es delito?…Decían los viejos, ahí no cabe un mandado o recado…El sábado envié un recado al ingeniero Manuel Estrella…El mandado se abría paso entre la enorme multitud…Se devolvió fatigado y me dijo : “Ahí no cabe ni un mandado”…Pero en los partidos del Cibao FC en la casa, no es solo la gran cantidad de personas…La educación que exhiben…No hay violencia ni verbal…Por eso, los seguidores del fútbol van en familia y vemos decenas de niños correteando sin peligro…Ese es el golazo más importante…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, un chiste quizás un poco cruel, era boxeador y murió en el ring, se electrocutó cuando tocó el timbre, ring, ring…Por hoy, out 27.