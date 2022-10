What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

(2-3)

Anthony Llenas irrumpió en el béisbol amateur de Santiago en 1971, con el representativo del municipio de Navarrete.

No tuvo mucha participación y decidió tomarse un año sabático en 1972, mientras estudiaba, pero sin dejar de trabajar duro en su preparación física.

Regresó en 1973 y los managers que tuvo, al momento de confeccionar la alineación, colocaban su nombre, casi automáticamente en la casilla número 3, siendo el mejor tercer bate del país.

Anthony comenzó a poner promedios estratosféricos, que siempre rondaban entre los 380 y 400 puntos.

El menor de los Llenas Dávila convirtió el liderato de bateo en un monopolio, conquistando 6 coronas y 3 virreinatos, solo en series regulares, porque sacarlo de out en la postemporada, era más difícil que encontrar el comienzo del arcoíris.

Aderezó los títulos de bateo con 3 lideratos de dobles y dos de triples, combinando bateo con velocidad en las bases.

Además de Navarrete, Anthony jugó para el municipio de Tamboril, las universidades Utesa y Ucamaima, Hoyo de Lima Industrial y el equipo Montecarlo.

Pasó por las enseñanzas de destacados dirigentes como Freddy Toribio, Danilo Calderón, Joe Checo, Gilberto Lora y Rafael Luis López.

Pero, nada se compara como el jugar para su hermano mayor Nelson Llenas, quien le había hecho coger el amor por el béisbol, sin olvidar la influencia de Chilote y Gustavo.

En dos ocasiones representó a Santiago en Juegos Nacionales, siendo el rey de bateo en ambas citas.

En un partido contra la capital en los Juegos Nacionales, bateó de 6-6, incluyendo el batazo ganador.

Al día siguiente contra el Este representado por La Romana, disparó de 4-4, es decir, su máquina de hits conectó 10 consecutivos, donde estaban los mejores de cada región.

SQUEEZE PLAY: Una persona parpadea 15 veces por minuto para mantener los ojos saludables…Falta mucho para el 27 de febrero?…Mi gran colaborador Aridio De los Santos me envía un escrito sobre Anthony Llenas y no me quedaré con él…Para mí, Anthony Llenas tenía un bate zurdo…”Cuando estudiaba en PUCMM, coincidía con él de lunes a viernes a las 4:00 de la tarde, yo en la pista y él en el estadio de béisbol, junto a dos ayudantes que les lanzaban para batear…La persistencia, aunque en diferentes deportes, nos hizo amigos…Como refiere en tu columna de hoy, Anthony tenía un buen brazo, pero como dicen en el argot del béisbol, “se le cayó”…Y para hacer la transferencia de lanzador a jugador de posición, tuvo que emplearse a fondo y, el apellido lo demandaba…Anthony es un buen ejemplo de la importancia del esfuerzo, para conseguir tu propósito; por encima de las condiciones físicas”…Gracias Aridio…Tomás Santos (Junior) también fue un congoleño que jugó con Anthony Llenas…Me envió una foto donde están juntos con el equipo de UTESA…San Martín campeón del Baloncesto Superior de San Francisco de Macorís…Ganaron el decisivo al club Máximo Gómez…Carlos Manuel Estrella y yo trabajamos con San Vicente…Fue como en el 1986…Carlos tiene mejor memoria que yo…El lapicero Bic es una estafa…Se ve lleno y no dan para escribir una cuartilla…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el caballo es un animal que tiene el sentido del olfato tan desarrollado, que es capaz de encontrar agua, incluso si está bajo tierra…Por hoy, out 27.