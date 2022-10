What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

Si el nombre de Junior Fermín se cambiara por una estación fuera, “Verano”, porque es un ganador en esta calurosa época del año.

*

Su padre Félix Fermín, se llamaría “Invierno”, porque nadie más que ha gana títulos en esta fría etapa del año.

*

Junior conquistó el domingo su séptima corona en la Liga de Verano del Cibao, con los Granjeros de Moca.

*

Los otros dos campeonatos de la novena que regentea Robin Lantigua, los ganó como manager Luisito Polonia, quien es el gerente general actual.

*

Junior tiene 7 coronas, Félix 6 en el invierno y 4 en Series del Caribe, pero hay que sumar el número 18 que ganó Andy Fermín en la Dominican Summer League.

*

Le sale colista al benjamín, Steven Fermín, quien fue parte de los campeones Granjeros de Moca, como jugador.

*

Aunque la final fue una barrida en tres partidos, no fue fácil, los Mineros de Bonao se fajaron y hasta pudieron ganar la corona.

*

Supieron pelear de abajo y nunca se entregaron, pero solo uno podía ganar y ganaron los que están acostumbrados.

*

Hay que reconocer el trabajo de Manuel “El Gordo” Flete como manager de los Mineros de Bonao.

*

Creo que, Flete inicia una exitosa carrera como dirigente, ya que es un formidable scout.

*

La final, fue un duelo de estrategias de dos santiagueros, Junior Fermín y Manuel Flete, lo que fue un gran dilema para Félix Fermín.

*

¿Por qué un dilema para Félix Fermín? Porque dirigiendo los Granjeros estaba su hijo Junior y los Mineros Manuel Arcadio, hermano de Kelvis Flete su gran amigo.

*

SQUEEZE PLAY: El pez Vela es el más veloz del mar y alcanza una velocidad de 110 kilómetros por hora…Con razón César Hernández no lo alcanza en la lancha…Falta mucho para el 27 de febrero?…Hay que dar créditos a Carlos Manuel Estrella, narrador de los Granjeros de Moca…Estrella es el narrador con más coronas…Si lo contrata los Tigres tiemblan los aguiluchos…Va la revancha Cibao FC y Pantoja…Los más ganadores del fútbol profesional dominicano en otra gran final…Pantoja jugó softbol con Atlético Vega Real…Víctor Liz está colocando números para ser el MVP del Baloncesto Superior del Distrito Nacional…No solamente los números, sino en los momentos decisivos que Liz toma el balón y la decisión…A propósito de baloncesto, Chicué Pichardo destaca que el Club Domingo Paulino (CDP), quedó subcampeón en el torneo intermedio…Destaca que fueron 52 equipos…Sameji fue el campeón al vencer CDP en la final…Chicué destaca que CDP le ganó en la vuelta regulara los monarcas…”Ahora vamos para el infantil con todos los hierros”, dice Chicué y se pregunta, ¿Estamos trabajando o no?…No sé para quien es la pregunta…La fundación Tony La Russa adoptó 139 perros y gatos en el mes de septiembre…Le dije que el 701 era mejor que el 700 de Albert Pujols…Y el 702 mucho mejor…Pero, si llega el 703 es como dice Jota Consuegra, “más mejor”…Desde Lidom enviaron el pase de Yiyo Cruz, pero Freddy “Capucho” no se lo ha entregado…El carnet firmado por don Vitelio Mejía dice: Se autoriza a entrar a todos los estadios a Dominicanalliyo.com, para que nos lean hasta en Ucrania…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Babieca el corcel de raza andaluza que acompañó al Cid en sus batallas era de color blanco…Por hoy, out 27.