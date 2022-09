[wpreactions sgc_id="1" bind_to_post="yes"]

Por Tuto Tavárez

Con relación a la columna donde preguntamos ¿Por qué los Torneos de Baloncesto Superior son tan cortos? Hemos recibidos varias hipótesis.

*

La más amplia nos llegó del deportista Aridio De los Santos y la vamos a colocar íntegramente.

*

Con todas las respuestas que nos llegaron, pudimos aclarar la pregunta y despejar las dudas que tenía.

*

Vamos a utilizar como principal a Aridio, quien fue presidente del primer Comité Organizador del Baloncesto Superior de Santiago, en el pionero torneo de 1981.

*

“Gracias por aceptar mis felicitaciones por haber sido escogido *Cronista del Año*.

Debo opinar sobre la brevedad de los torneos de baloncesto, que acabas de denunciar.

El problema está, en que no hay una plataforma de desarrollo, donde se pondere el efecto del manejo del dinero:

Si un equipo no gana, el patrocinio se vuelve cuesta arriba, y para ganar se necesita invertir, muchas veces por encima de las posibilidades del club. Acortando el torneo, el riesgo es menor.

Los baloncestista estelares juegan en varios torneos del país, son sin banderas, juegan por su dinero y ya.

En otras palabras, el baloncestista estrella le queda grande al club y sus directivos, que normalmente son honoríficos. (¿?) Y caen, automáticamente, a la defensiva y el jugador le cobra por partidos.

Sugerencia, la FEDOMBAL, debe regularizar el tope salarial, pero también esta cae por debajo del baloncestista estrella. (¿?)

En el I Torneo de Baloncesto de Santiago, el $ no era problema y al final, el Comité Organizador les repartió a los clubes participantes y a la ABASACA cierta cantidad de dinero.

Fue altamente rentable el evento para todos.

Y ¿cuánto pagaban los clubes a Tony Sánchez, Jaime Raúl, Diomedes Girón ….?



No sé puede comparar los torneos de Fútbol con los de Baloncesto.

En Fútbol no se detiene el tiempo (no usa cronómetros), no hay mesa técnica, el futbolista pertenece más a su Federación que el baloncestista a la suya.

Tú tiras una bola muy caliente. Para analizar tu inquietud se precisa de un congreso, seminario….

¡Muchas bendiciones!”

*

SQUEEZE PLAY: La avestruz tiene el ojo más grande que el cerebro…Falta mucho para el 27 de febrero?…Allende los mares el exjugador Miguel Solano dice…” Son tan cortos por la cantidad de torneos que hay en el país…Antes un baloncestista bueno jugaba en Santo Domingo, Moca, San Francisco y hasta un cuarto… Y súmale el Torneo Nacional Superior…Así no se desarrollan los novatos”, termina Solano…Guillermo Ottenwalder nos envió una opinión, pero se me borró, donde creo recordar que hablaba del asunto económico, para que los torneos se hicieran tan cortos…Exjugador y dirigente Yeye Aybar dice lacónicamente, “Dinero, cuestan demasiado, un abuso lo que están pagando a los jugadores”…En un audio, el fogoso Chicué Pichardo asegura que son cortos los torneos de baloncesto, porque son incosteables…Asegura que un jugador como Víctor Liz o los hermanos Suero, ganan más por juego, que cualquier pelotero de la Lidom…”Los equipos lo que dejan es deudas y muchas”, finalizó el excantante de los Cuchi Cuchi…Mi libro de consultas, Martín Lajara, exjugador y destacado comentarista expresa…”Es un asunto de costo alojamiento y se paga por semana…Otro asunto el calendario de los torneos lo establece Fedombal y hay muchos, además de dejar tiempo para las ventanas de la selección”…Me hace muy feliz que Nacho Fermín está muy mejor de salud y no habrá que amputarle la pierna como se pensó en principio…Nos mantendremos en oración para que Dios siga pasando sus manos sanadoras…Hemos decidido aplicar lo que aprendimos en Emaús y quitarnos cargas de encima…El viernes 30 soltamos una de esas cargas…Si estás arrastrando el bate o tu bola rápida no pasa de 70 millas, es momento de salirte, antes que te saquen…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la celebérrima pieza musical “Rhapsody in blue”, de George Gershwin, comienza con un solo de clarinete…Por hoy, out 27.