Por Tuto Tavárez

No hay dudas de que Albert Pujols es el jugador del momento para los dominicanos, por su cercanía a los 700 jonrones.

*

Aderezado por una gran cantidad de dobles con 685 y 16 triples, que sumado a los 698 jonrones suma 1,399 extrabases.

*

La Máquina, además suma 1972 sencillos para totalizar la cifra de 3,371 imparables en su gloriosa carrera.

*

Pero eso son números que están a un clic, por lo que quiero destacar lo que dice, sobre Pujols en Salón de la Fama de Cooperstown en su cuenta de Instagram.

*

“Albert Pujols fue nombrado MVP de la Liga Nacional 3 veces en su carrera de Salón de la Fama”, apunta.

*

“Si no fuera por los usuarios de PED, Pujols probablemente habría ganado el premio 7 veces”, agrega.

*

Hago un paréntesis para aclarar que significan las siglas PED (Performance Enhancing Drugs), en referencia a quienes han usado sustancias prohibidas.

*

Sigue diciendo, “Pujols terminó cuarto en los votos del MVP en 2001, detrás de Barry Bonds, Sammy Sosa y Luis González”.

*

“En 2002, 2003 y 2004 Pujols terminó segundo en las votaciones por detrás de Barry Bonds”.

*

Entienden por qué los anfitriones de los inmortalizados, dicen que Albert Pujols debiera tener 7 premios de MVP.

*

Después de leer esta opinión sobre su amigo Albert Pujols, Leo Sánchez me dijo, como diría el abogado José Miguel Minier, “A confesión de parte, relevo de pruebas”.

*

SQIEEZE PLAY: Los perros Basenji no ladran, solo hacen aullidos…Falta mucho para el 27 de febrero?…Este martes cumpliría 65 años el exbeisbbolista amateur Raulín González (El Sospechoso)…Pero hace un año nos dejó…Solidaridad con su viuda Ada Taveras, mi compañera de pupitre…!Caramba! Hoy debiéramos estar de fiesta celebrando los 17 años de Imanol Mercado Cruz…Un gran proyecto de pelotero truncado…Duro golpe para la estimada colega Miriam Cruz…Imanol es un ángel que entró en el cielo… como dijo Eric Clapton cuando perdió a su hijo Connor, en la canción “Tears in Heaven”, actual en la tierra para que nos dejen entrar al cielo y juntarnos con ellos…Aridio De los Santos me envía una nota sobre la columna de ayer que comparto con ustedes…”Uno de los rasgos que distinguía a Domingo Saint-Hilaire era la franca humildad…Se notaba más, porque la calidad y cantidad de reportajes que hacía, era extrema, que parecía tener más brazos que un pulpo…Hasta su apellido sonaba tan especial, que yo creía que era un seudónimo…Celebro tu galardón de la ACDS, independientemente del merecimiento por el mismo.,..La humildad con que lo toma y la osadía de, en pocas palabras, abarcar la figura de Saint-Hilaire, te hace más merecedor aún…Muchas felicidades a ti y la ACDS por tan certera decisión”, Aridio De los Santos…Finalmente, los Leones de Yucatán ganaron la Serie del Rey en México…En un momento parecía que los Sultanes de Monterrey tenían la corona en un bolsillo…Cristian Adames y Radhamés Liz jugaron con los campeones…La final se fue a siete partidos y el manager de Yucatán no utilizó a Liz…En la regular tuvo 3-5

y 3,96 de efectividad…Zoilo Almonte, Orlando Calixte, Neftalí Feliz y Gustavo Núñez militaron con los Sultanes…Atención Yeye Aybar, un día de estos voy a narrar la primera vez que mi nombre salió en un periódico…No encuentro la reseña y hace muchos años…Se asombrarán con el motivo…El único que sabe es Manuel Disla, hijo del doctor Disla Suárez…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la palabra Yucatán la decían los mayas a los españoles para decirle que no entendían lo que decían (uh yu ka t’ann)…Por hoy, out 27.