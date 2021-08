¡Medallista Karch Kiraly pasó por Santiago!

En 1985 se celebró en Santiago de los Caballeros el IX Torneo de Norte Centroamérica y el Caribe (NORCECA) de voleibol.

De ese evento, me recuerda Rafael Octavio Castillos (con s al final), un jugador que vino con los Estados Unidos que fue una sensación.

Se trata de Karch Kiraly, quien se iba a lo más profundo de la cancha, desde allá servía y era un “killing” lo que soltaba.

Su servicio era tan potente, que recuerda Castillos que anotó 10 puntos corridos en la final contra Cuba, que era una potencia y ganó el evento, con Canadá de tercero.

Kiraly se convirtió en un fenómeno del voleibol, tanto bajo techo como en playa y se le llegó a considerar el mejor jugador del mundo.

Pues bien, Kiraly fue el entrenador del equipo de voleibol femenino de los Estados Unidos en Tokio 2020 y quien eliminó a Las Reinas del Caribe, de República Dominicana.

Finalmente, la madrugada del domingo se impuso a Brasil para ganar la medalla de oro y ser la segunda persona que es campeón olímpico como jugador y dirigente.

Es además, el primer hombre, porque la otra persona es la china Lang Ping a quien igualó el domingo.

Cuando estuvo en Santiago, Kiraly venía de ganar el oro olímpico en Los Ángeles y repitió en Seúl 1988.

Luego incursionó en el voleibol de playa y fue campeón en Atlanta 1996, formando binomio con Kent Steffes.

Desde Santiago podemos vociferar, que el ganador de la medalla de oro del voleibol Tokio 2020, ¡Por aquí pasó!

SQUEEZE PLAY: El esmalte dental es la sustancia más dura del cuerpo humano…Falta mucho para el 27 de febrero?…El Capitán Víctor Liz fue enviado a los Capitanes de Arecibo…Ahora es Capitán de Pueblo Nuevo…Capitán de la Selección Nacional…Y Capitán de Capitanes…Qué pasó con México en Tokio 2020?…Ni el boxeo donde los mexicanos son duros…En estos tiempos de redes, el funcionario de cualquier rama, que se dedique a responder todo lo que digan de él, se le irá el tiempo en eso…Además, eso deja un sensación de intolerancia…Hay rodados que hay que dejarlos pasar…Se acabó la beca de Radhamés Báez…Chilo Paulino este martes es un jonrón…!Se va, se va y se fue!…El Ojú regresa al Norte y El Animal se quedará como Miguel, solito en el hotel…Roque Espinal secuestro a Chilo en los últimos días y el Animal está regao…Pero, me dijo David Muñoz que él es codueño del cabaret, que beba de ahí…Preguntaron a Guarionex Vásquez (El Gomero), si Enrique Carrasco era buen softbolista y la respuesta no la entendí…”Era muy entusiasta”, dijo El Gomero…Atención Danny García anda por Santiago, Joe Checo el hombre del torneo de los 12 mil de los verdes…Dice Checo que Luis Ramón Polanco está sufriendo, porque la pandemia prohíbe los abrazos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la paremiología trata sobre los refranes, proverbios y otros enunciados…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez